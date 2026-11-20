El proyecto Nuevo Sanatorio Allende fue seleccionado como prenominado en los Premios Martín Fierro de la Salud, una distinción de alcance nacional que destaca los avances, las iniciativas y las instituciones que transforman el ecosistema sanitario argentino.

Esta prenominación constituye un orgullo para Córdoba y un hito institucional de gran relevancia para el Sanatorio Allende, al posicionar un desarrollo médico de vanguardia nacido en la provincia en la escena nacional. En esta instancia, ahora el público vota para definir la terna final, y quienes deseen acompañar la iniciativa con su voto pueden hacerlo a través del enlace habilitado hasta el lunes 23/11.

Un campus de salud pensado para el futuro

Actualmente en etapa de implementación en Córdoba Capital, el Nuevo Sanatorio Allende busca consolidar una red asistencial de tres sedes y ampliar la capacidad de atención de alta y muy alta complejidad. La iniciativa contempla la creación de un campus de salud emplazado en una superficie equivalente a 8 manzanas, con cuatro edificios interconectados: hospitalización, centro oncológico y hemodiálisis, consultorios externos, investigación y capacitación.

Su edificio principal —que registra un avance general aproximado del 30% a octubre de 2026— contará con aproximadamente 57.000 m² que integrarán atención médica, tecnología de vanguardia, investigación y formación profesional.

Innovación, concepto "hospital jardín" y sustentabilidad

Uno de los principales diferenciales del proyecto es la incorporación del concepto de hospital jardín, con espacios verdes y luz natural para favorecer el bienestar de pacientes, acompañantes y colaboradores. Asimismo, incorpora una dimensión de sustentabilidad y cuidado del medioambiente, con criterios de eficiencia energética y uso responsable de los recursos.

Impacto sanitario y desarrollo para Córdoba

La primera etapa, prevista para fines de 2028 e inicios de 2029, contempla aproximadamente 35.000 m² habilitados, 178 camas, 9 quirófanos y más de 114 consultorios externos, con capacidad estimada para atender 50.000 consultas y realizar 2.200 internaciones mensuales.

El proyecto está dirigido a la comunidad de Córdoba, pacientes del interior y de otras provincias, y profesionales de la salud. Actualmente, la construcción moviliza alrededor de 250 puestos de trabajo directos e indirectos y se estima que, una vez operativo, generará aproximadamente 3.500 puestos laborales, impulsando el desarrollo sanitario, económico y profesional de Córdoba.

¿Cómo apoyar el proyecto con tu voto?

Ahora el público vota para definir la terna. Quienes quieran acompañar esta iniciativa de Córdoba con su voto tienen tiempo hasta el lunes 23/11, es gratuita y abierta a toda la comunidad:

• Enlace para votar:

Completá el formulario haciendo clic aquí

• Conocé más sobre el proyecto:

Instagram:

https://www.instagram.com/reel/DesehmeiMw5/

Youtube: