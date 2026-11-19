Super MaMi celebra su aniversario con “Un Año de Arriba”, una campaña que transforma una compra cotidiana en la posibilidad de acceder a un premio de gran impacto: el equivalente a 12 meses de sueldo básico de Empleados de Comercio.

Del 19 de noviembre al 1 de diciembre, quienes realicen una compra de $100.000 podrán cargar su ticket y participar del gran sorteo. El premio consiste en 12 Gift Cards digitales, que serán acreditadas mensualmente durante doce meses consecutivos a través de DINI App. Cada una tendrá un valor equivalente al sueldo básico mensual correspondiente a la categoría Maestranza A del Convenio Colectivo de Trabajo Nº 130/75 de Empleados de Comercio, actualmente cercano a $1.200.000 mensuales.

La propuesta nace con la intención de ofrecer un beneficio concreto y relevante para el contexto actual: un respaldo que acompañe al ganador durante todo un año. Pero la experiencia no terminará con el sorteo. El ganador será protagonista de una serie de contenidos para las redes sociales de Super MaMi, que acompañarán mes a mes la entrega del premio y mostrarán cómo vive su propio “Un Año de Arriba”. Cada nueva acreditación será una oportunidad para volver a encontrarse, registrar la experiencia y compartirla con la comunidad.

La campaña también se vive durante la compra con las Ofertas Voladoras, productos seleccionados con precios especiales que estarán disponibles únicamente durante un día o durante el fin de semana. Las oportunidades irán cambiando a lo largo de toda la celebración.

Además, habrá activaciones con juegos y premios instantáneos en las sucursales (incluidas las nuevas ex A Granel). Animadores invitarán a los clientes a participar de una dinámica con un dado gigante y llevarse productos en el momento, sumando entretenimiento a la experiencia de compra.

La celebración también se extenderá fuera de las tiendas con los Carritos Voladores, sorteos de bolsones de productos que se realizarán junto a medios de comunicación y a través de las redes sociales de Super MaMi.

Con promociones, juegos, premios y una historia que continuará durante los próximos doce meses, Super MaMi celebra su aniversario poniendo en el centro a sus clientes y a un premio pensado para hacer una diferencia: “Un Año de Arriba”.