FOTO: La propuesta busca acompañar a las empresas en esta nueva etapa

La propuesta busca acompañar a las empresas en esta nueva etapa, fortalecer el vínculo con los clientes de la entidad y sumar nuevas compañías al ecosistema financiero del Banco Nación mediante soluciones adaptadas a las necesidades de cada sector.

La propuesta contempla:

• Reintegro del 100%: Comisión de administración del FAL. Se reintegrará el total de la comisión de administración hasta el 31 de diciembre de 2027.

• Tasas Preferenciales: Financiamiento para tu empresa. Bonificación de hasta 3 puntos porcentuales en operaciones de descuento de cheques, capital de trabajo e inversión.

• Beneficios para tus empleados: Préstamos Personales. Bonificación de 5 puntos porcentuales en préstamos personales Plan Sueldo, para colaboradores que acrediten haberes en BNA.

• Condiciones preferenciales: Operaciones Call. Condiciones comerciales especiales para medianas y grandes empresas.

Con esta propuesta, Banco Nación reafirma su compromiso con el desarrollo productivo, acompañando a las empresas con herramientas financieras que contribuyan a sostener la actividad, promover la inversión y generar más empleo en todo el país.

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