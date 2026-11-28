Buenos Aires, 28 noviembre (NA) -- Se cumplen hoy diez años de la tragedia aérea que conmocionó al fútbol mundial: el 28 de noviembre de 2016, el avión Avro RJ85 correspondiente al vuelo 2933 de la aerolínea boliviana LaMia se estrelló contra el Cerro Gordo, en el municipio colombiano de La Unión, a pocos minutos de aterrizar en el aeropuerto de Medellín.

La aeronave trasladaba a la delegación de la Associação Chapecoense de Futebol, junto con periodistas y tripulantes, rumbo al partido de ida de la final de la Copa Sudamericana 2016 frente a Atlético Nacional. El impacto provocó la muerte de 71 de las 77 personas que viajaban a bordo, entre ellas 19 futbolistas, el cuerpo técnico encabezado por Caio Júnior, dirigentes del club y 20 profesionales de prensa.

Las investigaciones técnicas posteriores determinaron que el siniestro se produjo por agotamiento de combustible, tras una cadena de negligencias operativas que incluyó la falta de una escala técnica prevista para reabastecimiento y la aprobación irregular del plan de vuelo con autonomía justa para cubrir el trayecto desde Santa Cruz de la Sierra hasta Rionegro.

A una década del hecho, la causa judicial en Bolivia y los reclamos civiles impulsados por los familiares de las víctimas arrastran demoras, apelaciones y responsabilidades penales sin condenas firmes que cierren definitivamente el proceso por las fallas en los controles aeronáuticos y de seguros.

De los seis sobrevivientes del accidente —los futbolistas Alan Ruschel, Jakson Follmann y Helio Neto, el periodista Rafael Henzel (fallecido en 2019 tras sufrir un infarto mientras jugaba al fútbol) y los tripulantes bolivianos Ximena Suárez y Erwin Tumiri—, varios reconstruyeron sus vidas vinculados al deporte, la música o la aviación:

Viñeta Alan Ruschel fue el único jugador que regresó a la competencia profesional de alto nivel y continuó su carrera en el fútbol brasileño.

Viñeta Jakson Follmann, a quien debieron amputarle parte de su pierna derecha, se convirtió en embajador institucional de Chapecoense, conferencista y cantante.

Viñeta Helio Neto, el último rescatado entre los restos del fuselaje, publicó un libro testimonial y se dedicó a brindar charlas motivacionales y acompañamiento dentro del club de Chapecó.

Viñeta Erwin Tumiri, técnico de aviación de la tripulación, sobrevivió también a un accidente vial en 2021 y retomó su actividad vinculada al sector aeronáutico.

Tras la tragedia, Atlético Nacional solicitó a la Conmebol que el título de la Copa Sudamericana 2016 fuera adjudicado de manera póstuma a Chapecoense, un gesto que selló una hermandad histórica entre ambas instituciones y marcó para siempre la memoria del deporte sudamericano.