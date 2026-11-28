El médico psiquiatra y legista Federico Pavlovsky, especialista en el tratamiento de las adicciones y director del Dispositivo Pavlovsky, analizó en Una Mañana Para Todos por Cadena 3 Rosario la reciente aprobación de la ley de prevención de la ludopatía. Consideró que la norma representa un avance, aunque advirtió que no resolverá de inmediato una problemática que afecta especialmente a adolescentes y jóvenes.

“Creo que no teníamos nada”, sostuvo el especialista al referirse a la importancia de contar con un marco legal. En ese sentido, describió el aumento de consultas en los últimos dos años por apuestas compulsivas y señaló que, según estadísticas de la Cruz Roja, UNICEF y otras organizaciones, entre el 18 y el 25% de los chicos en edad escolar apuesta actualmente.

“Esto verdaderamente es un escándalo, es un drama social”, afirmó. Pavlovsky describió situaciones de jóvenes endeudados y familias que también terminan comprometidas económicamente e incluso amenazadas. Para el psiquiatra, la ley establece límites necesarios, aunque reconoció que toda legislación puede perfeccionarse.

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El impacto de la publicidad y la necesidad de prevención

El especialista explicó que la exposición masiva a las apuestas durante el Mundial de Qatar 2022 tuvo consecuencias que comenzaron a verse tiempo después en los consultorios. “Hay un efecto delay”, señaló, al describir cómo la publicidad protagonizada por futbolistas, influencers y referentes deportivos acercó el juego a nuevos públicos.

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En ese marco, consideró que las restricciones publicitarias y la inversión en prevención pueden contribuir a reducir el problema, pero aclaró que los resultados no serán inmediatos. “Una ley es una ley, le da un marco contextual, no modifica a corto plazo”, advirtió. También reclamó que los servicios de salud mental de todo el país estén preparados para recibir y tratar a quienes ya desarrollaron una conducta problemática.

Pavlovsky puso el foco en el papel de las familias, las escuelas y los clubes para ofrecer alternativas al consumo digital. “El juego libre es importante, que el deporte es importante, que los chicos tengan contacto físico, corporal”, enumeró. También destacó la lectura y el valor del ejemplo de los adultos: “Los chicos leen cuando los padres leen”.

Apuestas ilegales y controles

El médico advirtió que algunos padres incluso invitan a sus hijos a apostar bajo la idea de que conocer de deportes puede garantizar ganancias. “Todos terminan perdiendo todo”, resumió. También mencionó el impacto de las promociones y los bonos de bienvenida, que llegan directamente a los teléfonos y billeteras virtuales y estimulan la repetición de las apuestas.

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Sobre el alcance de la ley, explicó que apunta a limitar la publicidad, establecer mayores controles sobre los medios de pago, reforzar la verificación de edad y perseguir las plataformas ilegales. Sin embargo, alertó que muchos adolescentes no saben si están apostando en sitios habilitados o clandestinos. “Apuestan”, sintetizó.

Finalmente, consideró que el combate contra las plataformas ilegales requiere intervención judicial y herramientas especializadas, como las unidades de ciberdelito y ciberpatrullaje. También mencionó el proyecto conocido como “ludopatía 2”, que espera que complemente la norma aprobada y permita profundizar los controles sin modificar sus alcances.

Entrevista de Jonatan Raimundo.