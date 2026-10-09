Duelo en la Universidad Nacional de Entre Ríos por la muerte de una destacada profesional

La Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) informó el fallecimiento de la magíster María Gabriela Bastida, quien se desempeñaba como secretaria de Posgrado y Acreditación.

En señal de duelo, las autoridades dispusieron el cierre de ambas sedes de la facultad durante el viernes 9 de octubre, con la suspensión de todas las actividades programadas.

Bastida mantenía un vínculo estrecho con la institución. Se formó como graduada, se desempeñó como docente e integró el equipo de gestión académica. Su labor estaba orientada especialmente al área de posgrado y a los procesos de acreditación, contribuyendo al desarrollo institucional de la facultad.

A través de un comunicado oficial, la Facultad de Ciencias de la Salud expresó sus condolencias y manifestó su acompañamiento a los familiares, colegas y seres queridos de la profesional.

La decisión de suspender las actividades y mantener cerradas las dos sedes durante toda la jornada del viernes 9 de octubre busca acompañar el duelo de la comunidad universitaria ante la pérdida de quien formó parte activa de distintos ámbitos de la vida académica de la UNER.

La noticia fue confirmada por medios locales y genera un profundo pesar en el ámbito universitario entrerriano.