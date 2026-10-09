Comenzaron los trabajos en FAdeA para la visita del papa León XIV a Córdoba

Comenzaron los trabajos preliminares en el predio de FAdeA, donde se realizará el encuentro principal con el papa León XIV durante su visita a Córdoba. Las tareas incluyen mediciones, delimitación de sectores y planificación de la infraestructura para recibir a los peregrinos.

En diálogo con Cadena 3, el padre Juan Martínez, director del operativo, explicó que la productora ya ingresó al lugar para avanzar con el trazado de los cuadrantes o "corralitos", el escenario y la logística.

La organización prevé instalar pantallas, equipos de sonido, sanitarios y puntos de hidratación, además de disponer servicios de salud y seguridad.

Martínez confirmó que se alcanzó el objetivo inicial de 8.000 voluntarios y que ahora comienza la etapa de capacitación, formación y distribución de los equipos. De todos modos, sostuvo que la convocatoria continúa abierta para quienes quieran colaborar con las tareas vinculadas a la visita papal.

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Para participar del encuentro principal, recomendó inscribirse a través de la página Papa León en Argentina. El procedimiento permite registrar tanto a una persona como a grupos de familiares, amigos o vecinos.

Según explicó, la inscripción ayudará a conocer la cantidad de asistentes, planificar los servicios y reforzar las medidas de seguridad. También aclaró que no todas las actividades de la visita requieren necesariamente registrarse.

El sacerdote destacó, además, la trascendencia internacional del acontecimiento. Señaló que las visitas de un pontífice suelen captar la atención de cientos de millones de personas y representan una oportunidad para que Córdoba sea escenario de un encuentro de alcance mundial.

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Martínez recordó la visita de Juan Pablo II a la provincia, hace 39 años, cuando participó como servidor y colaboró con las tareas en las calles.

"Tenemos la alegría de saber que se vuelve a reeditar y es un momento histórico para compartir", expresó.

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Informe de Celeste Benecchi.