Comenzaron los trabajos en FAdeA para la visita del papa León XIV a Córdoba
El padre Juan Martínez confirmó en Cadena 3 que se alcanzó la meta inicial de 8.000 voluntarios. Avanza su capacitación y recomiendan inscribirse para participar del encuentro principal.
09/10/2026 | 17:22Redacción Cadena 3
FOTO: Padre Juan Martínez, director del operativo, brindó detalles sobre los preparativos
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Comenzaron los trabajos preliminares en el predio de FAdeA, donde se realizará el encuentro principal con el papa León XIV durante su visita a Córdoba. Las tareas incluyen mediciones, delimitación de sectores y planificación de la infraestructura para recibir a los peregrinos.
En diálogo con Cadena 3, el padre Juan Martínez, director del operativo, explicó que la productora ya ingresó al lugar para avanzar con el trazado de los cuadrantes o "corralitos", el escenario y la logística.
La organización prevé instalar pantallas, equipos de sonido, sanitarios y puntos de hidratación, además de disponer servicios de salud y seguridad.
Martínez confirmó que se alcanzó el objetivo inicial de 8.000 voluntarios y que ahora comienza la etapa de capacitación, formación y distribución de los equipos. De todos modos, sostuvo que la convocatoria continúa abierta para quienes quieran colaborar con las tareas vinculadas a la visita papal.
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Para participar del encuentro principal, recomendó inscribirse a través de la página Papa León en Argentina. El procedimiento permite registrar tanto a una persona como a grupos de familiares, amigos o vecinos.
Según explicó, la inscripción ayudará a conocer la cantidad de asistentes, planificar los servicios y reforzar las medidas de seguridad. También aclaró que no todas las actividades de la visita requieren necesariamente registrarse.
El sacerdote destacó, además, la trascendencia internacional del acontecimiento. Señaló que las visitas de un pontífice suelen captar la atención de cientos de millones de personas y representan una oportunidad para que Córdoba sea escenario de un encuentro de alcance mundial.
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Martínez recordó la visita de Juan Pablo II a la provincia, hace 39 años, cuando participó como servidor y colaboró con las tareas en las calles.
"Tenemos la alegría de saber que se vuelve a reeditar y es un momento histórico para compartir", expresó.
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Informe de Celeste Benecchi.
Lectura rápida
¿Qué evento se está organizando en Córdoba? Se está organizando la visita del papa León con un importante despliegue logístico y convocatoria de fieles.
¿Quién es el encargado de los preparativos? El padre Juan Martínez es el director del operativo y brinda detalles sobre los preparativos.
¿Cuándo se desarrollará el encuentro principal? El encuentro principal se desarrollará en el predio de FAdeA.
¿Dónde se pueden inscribir los asistentes? Los asistentes pueden inscribirse en la página Papa León en Argentina.
¿Por qué es importante la inscripción anticipada? La inscripción anticipada es clave para coordinar el operativo y garantizar la seguridad de los asistentes.