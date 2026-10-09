La ANP pospone elecciones legislativas palestinas hasta septiembre de 2027

Buenos Aires, 9 octubre (NA) -- La Autoridad Nacional Palestina (ANP) comunicó a Francia que las elecciones legislativas que estaban programadas para el 28 de noviembre de este año se pospondrán, con una nueva fecha posible en septiembre de 2027, debido al deterioro de la situación en los territorios palestinos.

El vicepresidente de la ANP, Hussein al Sheij, explicó la decisión a París a través de una carta, de la cual tuvo acceso la agencia Reuters, según fue reportado por el portal DW y la Agencia Noticias Argentinas.

Un portavoz de la presidencia palestina confirmó a EFE que "las elecciones se han aplazado para crear unas condiciones más serias para celebrarlas y para que haya un consenso palestino que garantice su éxito". También indicó que el presidente palestino, Mahmud Abbas, emitirá un decreto y que se establecerá una hoja de ruta para llevar a cabo los comicios el próximo año, según el informe de DW.

La carta dirigida al ministro de Exteriores francés, Jean-Noël Barrot, señala que "las condiciones políticas, de seguridad y económicas previstas, sobre las que se basó la convocatoria de las elecciones legislativas para el 28 de noviembre de 2026, no se han materializado".

Además, el documento resalta que su celebración en las circunstancias actuales enfrenta obstáculos significativos que afectan a su carácter inclusivo, a la libertad de participación y a la integridad del proceso electoral.

Abbas había asumido el compromiso por escrito ante Francia y Arabia Saudita de avanzar con el proceso electoral, lo que motivó el envío de la carta a las autoridades francesas.

El aplazamiento es parte de un diálogo nacional palestino que también abarcará las elecciones al Consejo Nacional Palestino y el parlamento de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP), según indicó el portavoz de la presidencia. Agregó que Israel se ha negado a permitir que la Comisión Electoral Central palestina acceda a Gaza y ha rechazado la entrada de observadores europeos en la Franja.

Los palestinos no han realizado elecciones legislativas desde 2006, año en que el movimiento islamista Hamás ganó las elecciones frente a Fatah, el partido de Abbas. Esta victoria de Hamás provocó un año después la división entre Cisjordania, gobernada por la ANP, y Gaza, bajo control de Hamás hasta el actual conflicto con Israel. Los últimos comicios programados, en 2021, fueron cancelados por Abbas, quien alegó la negativa de Israel a permitir la votación en Jerusalén Este ocupado.

El ministro de Asuntos Exteriores israelí, Gideon Saar, acusó a Abbas de "engañar a la comunidad internacional" al postergar nuevamente las elecciones. En un mensaje en la red social X, escribió: "La Autoridad Palestina no ha celebrado elecciones presidenciales desde 2005 ni legislativas desde 2006. Mahmud Abbas está engañando a la comunidad internacional al cancelar una vez más las elecciones prometidas".