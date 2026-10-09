El análisis de Gutiérrez y Titi Ciabattoni: “Boca estuvo más cerca e Instituto sacó un gran punto”

FOTO: "El Xeneize" fue un poco más, pero "La Gloria" sacó un punto valioso.

El conductor del programa "Una Mañana para Todos", Titi Ciabattoni, y el comentarista deportivo de Cadena 3, Gustavo Gutiérrez, repasaron el vibrante empate 2-2 entre Instituto y Boca Juniors, disputado en el estadio Mario Alberto Kempes.

Ambos periodistas coincidieron en calificar el encuentro como un trámite "más de jugadas que de juego", observando que la generación de fútbol en la mitad de la cancha resultó muy escasa por parte de ambos planteles.

A pesar de que la escuadra "xeneize" estuvo más cerca de la victoria sobre el cierre, enfatizaron que el resultado final representó un valioso punto para el conjunto albirrojo.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Al analizar las claves tácticas de la jornada, los analistas subrayaron el impacto determinante de los cambios, señalando que la entrada de Paredes le dio un empuje inmediato a Boca para buscar el triunfo.

No obstante, remarcaron que la posterior molestia física del volante terminó por "desenchufar" la elaboración del equipo visitante, dejando en cancha a futbolistas abocados al desgaste físico más que a la creación.

Por su parte, señalaron que Instituto sintió el desgaste y no logró hallar soluciones similares ni respuestas de peso desde el banco de suplentes.

En cuanto a las virtudes de "La Gloria", Gutiérrez y Ciabattoni calificaron con un "diez felicitado" la eficacia en la pelota parada, vía mediante la cual el equipo conducido por Diego Flores no sólo complicó sistemáticamente a la defensa rival, sino que también logró convertir.

Asimismo, resaltaron la capacidad del elenco cordobés para convertir el partido en un duelo de "ciencia y sudor", montando una estructura combativa e incómoda que le impidió a Boca pensar o desplegar su juego con comodidad.

Respecto a las acciones decisivas, los comentaristas lamentaron el desacierto del arquero albirrojo en un momento en que el trámite parecía bajo control, como así también la precisa asistencia de Blanco, que derivó en la definición mano a mano de Merentiel.

Sin embargo, ponderaron que Instituto no se desmoronó y reaccionó apelando al temple, el carácter y la personalidad cuando el rendimiento futbolístico no alcanzaba.

Finalmente, los referentes de Cadena 3 concluyeron que el empate le permite a "La Gloria" mantener su invicto en condición de local —superando la dificultad adicional de haber mudado su localía al Kempes— y mirar con optimismo el desarrollo del campeonato.

Coincidieron en que la muestra de carácter demostrada ante un rival de jerarquía constituye una prueba superada de gran valor para afrontar los futuros cruces eliminatorios mano a mano, cerrando la emisión con un afectuoso reconocimiento mutuo por la complicidad y la pasión deportiva compartidas.