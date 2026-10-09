Un hombre fue herido en un intento de robo a plena luz del día en el límite de José C. Paz y Moreno

Un hombre sufrió un intento de robo en el límite de José C. Paz y Moreno, al noroeste del conurbano bonaerense. Mientras hacía compras en una carnicería, fue atacado por delincuentes que le dispararon en nueve ocasiones.

El comerciante del establecimiento donde ocurrió el hecho relató que la familia de la víctima indicó que él venía del trabajo. Según su testimonio, la esposa del hombre le pidió que por favor trajera algo de la carnicería.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Se sospecha que los delincuentes lo venían siguiendo. Los clientes del local viven en un barrio del otro lado de la avenida, que divide a las jurisdicciones de Moreno y José C. Paz. Este hecho resalta la preocupante situación de seguridad en la región.

Los detalles del ataque continúan desarrollándose y se espera que las autoridades tomen medidas para abordar esta creciente ola de delitos en la zona.

Informe de Mauricio Conti