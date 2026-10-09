En vivo

Turno Noche

Chiqui Abecasis

Argentina

En vivo

Turno Noche

Chiqui Abecasis

Rosario

En vivo

La Central Deportiva

Unión vs. Def. y Justicia

Santa Fe

En vivo

Una noche más

Melina Uliarte

En vivo

Cuartetomanía

Pato Bon

En vivo

Especiales temáticos

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Panorama Federal

Un hombre fue herido en un intento de robo a plena luz del día en el límite de José C. Paz y Moreno

Sucedió mientras compraba en una carnicería. Los delincuentes le dispararon nueve veces. El hecho ocurrió en el conurbano bonaerense.

09/10/2026 | 19:45Redacción Cadena 3

Perspectiva Buenos Aires

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Policia Bonaerense

FOTO: Policia Bonaerense

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

  1.

    Audio. Un hombre herido en un intento de robo a plena luz del día en José C. Paz y Moreno

    Panorama Federal

    Episodios

Un hombre sufrió un intento de robo en el límite de José C. Paz y Moreno, al noroeste del conurbano bonaerense. Mientras hacía compras en una carnicería, fue atacado por delincuentes que le dispararon en nueve ocasiones.

El comerciante del establecimiento donde ocurrió el hecho relató que la familia de la víctima indicó que él venía del trabajo. Según su testimonio, la esposa del hombre le pidió que por favor trajera algo de la carnicería.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Se sospecha que los delincuentes lo venían siguiendo. Los clientes del local viven en un barrio del otro lado de la avenida, que divide a las jurisdicciones de Moreno y José C. Paz. Este hecho resalta la preocupante situación de seguridad en la región.

Los detalles del ataque continúan desarrollándose y se espera que las autoridades tomen medidas para abordar esta creciente ola de delitos en la zona.

Informe de Mauricio Conti

Lectura rápida

¿Qué ocurrió? Un hombre sufrió un intento de robo en el límite de José C. Paz y Moreno, donde fue atacado por delincuentes que le dispararon.

¿Quién fue la víctima? Un hombre que hacía compras en una carnicería y venía del trabajo.

¿Cuándo ocurrió el hecho? Recientemente, aunque no se especifica la fecha exacta.

¿Dónde sucedió? En una carnicería ubicada en el límite de José C. Paz y Moreno.

¿Por qué se considera importante? Resalta la preocupante situación de seguridad en la región y la creciente ola de delitos.

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf