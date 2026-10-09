Un hombre fue herido en un intento de robo a plena luz del día en el límite de José C. Paz y Moreno
Sucedió mientras compraba en una carnicería. Los delincuentes le dispararon nueve veces. El hecho ocurrió en el conurbano bonaerense.
09/10/2026 | 19:45Redacción Cadena 3
FOTO: Policia Bonaerense
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Audio. Un hombre herido en un intento de robo a plena luz del día en José C. Paz y Moreno
Panorama Federal
Un hombre sufrió un intento de robo en el límite de José C. Paz y Moreno, al noroeste del conurbano bonaerense. Mientras hacía compras en una carnicería, fue atacado por delincuentes que le dispararon en nueve ocasiones.
El comerciante del establecimiento donde ocurrió el hecho relató que la familia de la víctima indicó que él venía del trabajo. Según su testimonio, la esposa del hombre le pidió que por favor trajera algo de la carnicería.
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Los delincuentes cortaron las rejas que protegían las instalaciones. Ecogas recorrerá los domicilios afectados para revisar las conexiones. La compra y colocación de un nuevo flexible puede partir de los $50.000.
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Se sospecha que los delincuentes lo venían siguiendo. Los clientes del local viven en un barrio del otro lado de la avenida, que divide a las jurisdicciones de Moreno y José C. Paz. Este hecho resalta la preocupante situación de seguridad en la región.
Los detalles del ataque continúan desarrollándose y se espera que las autoridades tomen medidas para abordar esta creciente ola de delitos en la zona.
Informe de Mauricio Conti
Lectura rápida
¿Qué ocurrió? Un hombre sufrió un intento de robo en el límite de José C. Paz y Moreno, donde fue atacado por delincuentes que le dispararon.
¿Quién fue la víctima? Un hombre que hacía compras en una carnicería y venía del trabajo.
¿Cuándo ocurrió el hecho? Recientemente, aunque no se especifica la fecha exacta.
¿Dónde sucedió? En una carnicería ubicada en el límite de José C. Paz y Moreno.
¿Por qué se considera importante? Resalta la preocupante situación de seguridad en la región y la creciente ola de delitos.