Quiniela nocturna: conocé los números ganadores de hoy viernes 9 de octubre.
El sorteo número 26583 de la quiniela nocturna se realizó el viernes 9 de octubre a las 21:00, destacando el número 7952 en la primera posición, asociado a la interpretación tradicional de "Madre e hijo".
FOTO: Quiniela de Córdoba
El número de sorteo 26583 de la quiniela nocturna se llevó a cabo el viernes 9 de octubre a las 21:00, destacando el número a la cabeza 7952, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Madre e hijo).
Los resultados de los 20 números son los siguientes:
1° 7952
2° 0507
3° 7351
4° 5614
5° 4913
6° 5177
7° 2279
8° 4881
9° 6043
10° 3732
11° 4301
12° 8776
13° 5697
14° 5306
15° 1859
16° 3816
17° 0831
18° 0100
19° 9623
20° 1315
Lectura rápida
¿Qué sorteo se realizó?
Se realizó el sorteo número 26583 de la quiniela nocturna.
¿Cuándo tuvo lugar el sorteo?
El sorteo se llevó a cabo el viernes 9 de octubre de 2026.
¿Cuál fue el número ganador?
El número ganador en la primera posición fue el 7952.
¿A qué se asocia el número 7952?
El número 7952 se asocia a la interpretación tradicional de "Madre e hijo".
¿A qué hora se realizó el sorteo?
El sorteo se realizó a las 21:00.