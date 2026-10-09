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Alerta amarilla por tormentas severas y vientos intensos en nueve provincias

El Servicio Meteorológico Nacional emitió advertencias climáticas para el Litoral, Cuyo y el Noroeste.

09/10/2026 | 09:20Redacción Cadena 3

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Alerta amarilla del SMN: tormentas severas y vientos intensos afectan a nueve provincias

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Buenos Aires, 9 octubre (NA) -- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha emitido alertas amarillas por condiciones climáticas adversas que afectan a diversas regiones de nueve provincias: Formosa, Chaco, Corrientes, Misiones, Mendoza, Jujuy, Salta, Catamarca y La Rioja.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

En el Litoral y el Noreste argentino, donde impactan directamente sectores de Formosa, Chaco y Corrientes, además de áreas adyacentes de Misiones, se encuentra vigente un alerta amarilla por la formación de tormentas aisladas, algunas de las cuales podrían alcanzar una intensidad severa.

De acuerdo con información de la Agencia Noticias Argentinas, el organismo oficial ha señalado la posibilidad de chaparrones intensos en períodos breves, caída localizada de granizo, actividad eléctrica persistente y ráfagas, con acumulaciones de lluvia estimadas entre 30 y 50 milímetros, superando esta cifra en algunos casos.

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En la región de Cuyo, la alerta se centra en Mendoza debido a la llegada de un frente de precipitaciones continuas que impactará principalmente en las primeras horas del día. En las áreas de mayor altitud en la precordillera, las lluvias podrían convertirse en episodios mixtos de agua y nieve.

En el cuadrante noroeste, se prevé una jornada caracterizada por intensos vientos del sector oeste que afectarán las zonas cordilleranas y de la Puna en Jujuy, Salta, Catamarca y La Rioja. Durante la tarde, las velocidades promedio se situarán entre 50 y 70 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían superar los 100 km/h.

Ante este panorama, las autoridades meteorológicas han recomendado a la población de las áreas afectadas asegurar elementos susceptibles a ser arrastrados por el viento, evitar refugiarse bajo árboles o columnas eléctricas y restringir el tránsito en caminos expuestos en alta montaña.

Lectura rápida

¿Qué se emitió?
El SMN emitió alertas amarillas por tormentas severas y vientos intensos.

¿Quién lo anunció?
El anuncio fue realizado por el Servicio Meteorológico Nacional.

¿Cuándo se emitieron las alertas?
Las alertas fueron emitidas el 9 de octubre de 2026.

¿Dónde se aplican las alertas?
Las alertas afectan a provincias como Formosa, Chaco, Corrientes, Mendoza, Jujuy, entre otras.

¿Por qué se emiten estas alertas?
Se emiten por la formación de tormentas severas y vientos intensos en varias regiones.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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