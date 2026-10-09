Alerta amarilla por tormentas severas y vientos intensos en nueve provincias

Buenos Aires, 9 octubre (NA) -- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha emitido alertas amarillas por condiciones climáticas adversas que afectan a diversas regiones de nueve provincias: Formosa, Chaco, Corrientes, Misiones, Mendoza, Jujuy, Salta, Catamarca y La Rioja.

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9 OCT | ?? #Alertas para hoy: ?? Tormenta ?? 40-90 mm ??? Ráfagas = 90 km/h ?? 30-50 mm ??? Ráfagas ?? Granizo ? Lluvia ?? 15-30 mm ??? Viento ?? 50-70 km/h con ráfagas = 100 km/h ??? Zonda ?? 30-40 km/h con ráfagas = 70 km/h ?? Más info en ?? https://t.co/PrwYSvrdS2 https://t.co/8H3KpPUiyf — SMN Argentina (@SMN_Argentina) October 9, 2026

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En el Litoral y el Noreste argentino, donde impactan directamente sectores de Formosa, Chaco y Corrientes, además de áreas adyacentes de Misiones, se encuentra vigente un alerta amarilla por la formación de tormentas aisladas, algunas de las cuales podrían alcanzar una intensidad severa.

De acuerdo con información de la Agencia Noticias Argentinas, el organismo oficial ha señalado la posibilidad de chaparrones intensos en períodos breves, caída localizada de granizo, actividad eléctrica persistente y ráfagas, con acumulaciones de lluvia estimadas entre 30 y 50 milímetros, superando esta cifra en algunos casos.

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En la región de Cuyo, la alerta se centra en Mendoza debido a la llegada de un frente de precipitaciones continuas que impactará principalmente en las primeras horas del día. En las áreas de mayor altitud en la precordillera, las lluvias podrían convertirse en episodios mixtos de agua y nieve.

En el cuadrante noroeste, se prevé una jornada caracterizada por intensos vientos del sector oeste que afectarán las zonas cordilleranas y de la Puna en Jujuy, Salta, Catamarca y La Rioja. Durante la tarde, las velocidades promedio se situarán entre 50 y 70 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían superar los 100 km/h.

Ante este panorama, las autoridades meteorológicas han recomendado a la población de las áreas afectadas asegurar elementos susceptibles a ser arrastrados por el viento, evitar refugiarse bajo árboles o columnas eléctricas y restringir el tránsito en caminos expuestos en alta montaña.