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Detuvieron a un hombre de 50 años por un presunto abuso sexual a una joven brasileña

La víctima, de 22 años, denunció que el acusado la atacó cuando le pidió colaboración para subir una mesa hasta su departamento.

09/10/2026 | 09:13Redacción Cadena 3 Rosario

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El hombre fue detenido tras la denuncia de la joven.

FOTO: El hombre fue detenido tras la denuncia de la joven.

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Una joven de 22 años denunció haber sufrido un abuso sexual por parte de un vecino en un edificio ubicado en Balcarce al 1200, en Rosario. El hecho ocurrió el jueves por la tarde y el hombre, de 50 años, fue detenido horas después.

De acuerdo con la denuncia, la joven estaba con una amiga cuando le pidieron ayuda al vecino, que vive en la planta baja, para subir una mesa hasta su departamento. El hombre accedió a colaborar y, en un momento en que ambos quedaron solos, habría abusado sexualmente de ella.

Tras lo ocurrido, la joven fue acompañada a la Comisaría de la Mujer para realizar las actuaciones correspondientes, mientras que el acusado quedó detenido y fue trasladado a una dependencia policial.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió? Una joven denunció un abuso sexual por parte de un vecino.

¿Quiénes están involucrados? La víctima es una joven de 22 años y el acusado es un hombre de 50 años.

¿Cuándo sucedió? El hecho ocurrió el jueves por la tarde.

¿Dónde tuvo lugar? En un edificio ubicado en Balcarce al 1200, en Rosario.

¿Cómo se desarrollaron los hechos? La joven pidió ayuda al vecino y, al quedar solos, él la abusó sexualmente.

¿Por qué se realizó la denuncia? La joven fue acompañada a la Comisaría de la Mujer para realizar las actuaciones correspondientes.

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