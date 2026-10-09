Detuvieron a un hombre de 50 años por un presunto abuso sexual a una joven brasileña

FOTO: El hombre fue detenido tras la denuncia de la joven.

Una joven de 22 años denunció haber sufrido un abuso sexual por parte de un vecino en un edificio ubicado en Balcarce al 1200, en Rosario. El hecho ocurrió el jueves por la tarde y el hombre, de 50 años, fue detenido horas después.

De acuerdo con la denuncia, la joven estaba con una amiga cuando le pidieron ayuda al vecino, que vive en la planta baja, para subir una mesa hasta su departamento. El hombre accedió a colaborar y, en un momento en que ambos quedaron solos, habría abusado sexualmente de ella.

Tras lo ocurrido, la joven fue acompañada a la Comisaría de la Mujer para realizar las actuaciones correspondientes, mientras que el acusado quedó detenido y fue trasladado a una dependencia policial.