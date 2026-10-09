Fórmula 1: Colapinto 19°, la práctica de Singapur fue para Russell de Mercedes

George Russell marcó el mejor tiempo en la Práctica Libre 1 -única- para al Gran Premio de Singapur de Fórmula 1, que se disputa con sistema Sprint, este fin de semana, en el callejero Circuito Marina Bay -4.927 mts.-. El piloto de Mercedes superó a Charles Leclerc y a Lando Norris para hacerse con la primera posición. Franco Colapinto fue 19° con su Alpine.

Franco y su Alpine trabajando con sus gomas duras -blancas- en el Marina Bay de Singapur

El argentino trabajó con gomas duras, desde el comienzo, y también con bastante combustible en buena parte de sus salidas a pista. En sus comentarios de radio, no se mostraba muy conforme con el comportamiento del A526 y, en mitad de tanda, su coche estuvo en el interior del box recibiendo cambios. Cuando salió a buscar su vuelta rápida, no consiguió demasiadas mejoras y seguramente el equipo trabajará mucho para darle un arma más efectiva para la Clasificación Sprint.

El británico registró un tiempo de 1:32.274, aventajando en 0,198 segundos al Ferrari de Leclerc, mientras que Norris se quedó a menos de tres décimas de distancia antes de la clasificación al sprint prevista para más tarde ese mismo viernes.

Con apenas una hora para ajustar la puesta a punto y familiarizarse con el exigente circuito urbano de Marina Bay, equipos y pilotos salieron a pista inmediatamente a las 16:30 (hora local), a pesar de las condiciones polvorientas y subóptimas del trazado.

Pronto empezaron a saltar chispas bajo la luz crepuscular mientras los coches afrontaban las irregularidades de la pista; Russell comentó que "el coche se siente muy rígido", preparándose para comenzar el Gran Premio del domingo desde el fondo de la parrilla tras realizar cambios en la unidad de potencia.

Los pilotos no tardaron en explorar los límites: el Aston Martin de Lance Stroll y el McLaren de Norris se salieron a las escapatorias en las curvas 1 y 16 respectivamente, mientras la mayoría rodaba inicialmente con el neumático duro de Pirelli.

Al cumplirse los 15 minutos, Norris había rebajado el mejor tiempo a 1:34.367, a medida que las condiciones de la pista mejoraban y las temperaturas descendían ligeramente al caer la tarde.

Leclerc fue el primer piloto en bajar de la barrera de 1:34 con un tiempo de 1:33.969, antes de que Kimi Antonelli mejorara la referencia dejándola en 1:33.830.

Norris estuvo a punto de chocar contra el muro en la curva 9 y tuvo que desviarse a la escapatoria; poco después, Nico Hülkenberg se detuvo: el piloto de Audi aparcó su coche frente a la salida del *pit lane* tras informar por radio de que había ocurrido "algo grave en la caja de cambios". El coche del piloto alemán fue devuelto a boxes durante un breve periodo de coche de seguridad virtual (VSC) a menos de 20 minutos del final, mientras los pilotos y equipos continuaban realizando tandas largas con neumáticos duros antes de centrarse en simulacros de clasificación.

Russell fue el primero en montar un juego de neumáticos blandos y se situó inmediatamente en cabeza con un tiempo de 1:32.864; Oscar Piastri se quedó a solo 0,034 segundos, mientras que Leclerc abortó su primer intento tras quejarse de haber sido obstaculizado en la curva 5.

Hülkenberg se detuvo en pista tras sufrir un problema con su Audi.

Lewis Hamilton marcó el mejor tiempo con 1:32.821, antes de que Russell impusiera su ritmo con un 1:32.274 en los últimos cinco minutos, registro que se mantuvo como el más rápido al caer la bandera a cuadros, por delante de Leclerc y Norris.

Hamilton fue cuarto, seguido por Piastri y Max Verstappen (Red Bull), quien fue el primer piloto en marcar su mejor tiempo con neumáticos medios.

Antonelli terminó séptimo, también con neumáticos de banda amarilla, después de que el piloto de Mercedes se pasara de frenada en la curva 16 durante su último intento; el *top 10* lo completaron Isack Hadjar (Red Bull), el Alpine de Pierre Gasly y Liam Lawson (Racing Bulls).

Ollie Bearman (Haas) ocupó la undécima posición, seguido por Arvid Lindblad (Racing Bulls), Esteban Ocon (Haas), el Aston Martin de Fernando Alonso y el Williams de Carlos Sainz.

La clasificación se completó con el Audi de Gabriel Bortoleto, Alex Albon (Williams), Hülkenberg, Franco Colapinto (Alpine), Stroll y los dos coches de la escudería Cadillac pilotados por Sergio Pérez y Valtteri Bottas.

Cadena 3 Motor, sobre un reporte y fotografías de fórmula1.com