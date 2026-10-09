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Clima en Córdoba: cómo seguirá el tiempo este viernes 9 de octubre

Este viernes 9 de octubre, Córdoba presenta un clima fresco con temperaturas que oscilarán entre 11° y 15°. Se espera cielo nublado y condiciones de humedad alta, con viento leve del noroeste.

09/10/2026 | 12:00Redacción Cadena 3

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Clima en Córdoba: pronóstico del tiempo para el 9 de octubre

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Alertas

No se registran alertas climáticas para la provincia de Córdoba en el día de hoy.

Ahora

En este momento, el cielo de Córdoba se encuentra cubierto por nubes. La temperatura actual es de 12°, con una sensación térmica de 12°. La humedad es del 87%, lo que genera una sensación de frescura. La visibilidad es de 10000 metros y el viento sopla a 0.45 m/s desde el noroeste. La presión atmosférica se sitúa en 1021 hPa.

El clima hoy viernes 9 de octubre

Para hoy, se anticipa una temperatura mínima de 12° y una máxima de 15°. Las condiciones de viento serán leves, con una humedad alta que podría hacer que la sensación térmica sea más baja. No se prevén lluvias, pero el cielo permanecerá mayormente nublado.

Pronóstico extendido

En los próximos días, el clima en Córdoba seguirá siendo fresco. Para el sábado 10 de octubre, se espera una mínima de 11° y una máxima de 17°, con cielo nublado. El domingo 11 de octubre, la mínima será de 12° y la máxima de 18°, también con cielo nublado. A partir del lunes 12 de octubre, se prevén lluvias ligeras, con mínimas de 12° y máximas que rondarán los 19°.

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