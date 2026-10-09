Pidieron llevar a juicio a una obstetra de Rosario por dos casos de supresión de identidad
La profesional, de 87 años, está acusada de firmar certificados médicos con datos falsos que permitieron inscribir a dos mujeres con filiaciones biológicas inexistentes.
09/10/2026 | 12:20Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: Los Tribunales Federales de Rosario.
La médica, de 87 años, está acusada de certificar filiaciones biológicas falsas en partidas de nacimiento de dos mujeres inscriptas en la década de 1980. La Fiscalía y la querella solicitaron la elevación de la causa a juicio oral.
La investigación se inició a partir de las denuncias de Ana Carolina Alzugaray y Romina Elisabet Lobos, quienes descubrieron que no eran hijas biológicas de las personas que figuraban como sus padres en las partidas de nacimiento. La obstetra Olga Concepción Artale de Silva habría firmado certificados de nacido vivo con información falsa, que luego permitieron inscribirlas con una identidad biológica inexistente.
Las pericias genéticas realizadas por el Cuerpo Médico Legal del Poder Judicial de Santa Fe y el Equipo Argentino de Antropología Forense, con análisis del Banco Nacional de Datos Genéticos, descartaron el vínculo biológico entre ambas mujeres y sus padres de crianza. La Justicia consideró que la documentación cuestionada permitió consolidar filiaciones falsas y afectar el derecho a la identidad de las damnificadas.
El Juzgado Federal N° 3 de Rosario procesó a la médica el 3 de agosto de 2026, sin prisión preventiva, por los delitos de supresión y alteración del estado civil de un menor de diez años, en concurso real con falsedad ideológica de instrumento público. Tras una evaluación que determinó que podía comprender el proceso judicial, la obstetra había sido indagada en julio. Ahora, el Ministerio Público Fiscal y la querella solicitaron que la causa avance hacia el juicio oral.
En paralelo, la Fiscalía pidió colaboración para localizar a las posibles madres biológicas de las dos mujeres, que hayan dado a luz en fechas cercanas a las consignadas en sus partidas de nacimiento. Quienes tengan información pueden comunicarse al 341-2859127 o escribir a [email protected], donde recibirán asesoramiento del Área de Atención y Acompañamiento a las Víctimas de la Unidad Fiscal de Rosario.
Lectura rápida
¿Quién está acusada y de qué? La médica Olga Concepción Artale de Silva está acusada de certificar filiaciones biológicas falsas.
¿Qué descubrieron las denunciantes? Ana Carolina Alzugaray y Romina Elisabet Lobos descubrieron que no eran hijas biológicas de las personas que figuraban como sus padres.
¿Qué realizaron las autoridades para confirmar las denuncias? Se realizaron pericias genéticas que descartaron el vínculo biológico entre las mujeres y sus padres de crianza.
¿Qué decidió el Juzgado Federal de Rosario? Procesó a la médica el 3 de agosto de 2026 por delitos relacionados con la alteración del estado civil y falsedad ideológica.
¿Qué busca la Fiscalía actualmente? La Fiscalía busca localizar a las posibles madres biológicas de las mujeres que hayan dado a luz en fechas cercanas a las consignadas en sus partidas de nacimiento.