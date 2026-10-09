En un entorno donde los avances en inteligencia artificial (IA) son cada vez más evidentes, surge la pregunta de cómo los humanos interactuamos con estos sistemas. La Dra. Sherry Turkle, una reconocida académica del MIT, plantea que tendemos a tratar a los robots y chatbots como si fueran seres humanos, lo que podría tener implicaciones profundas en nuestras relaciones interpersonales.

Durante un evento en el MIT Future Fest, Turkle discutió su nuevo libro, "Artificial Intimacy", donde explora cómo la tecnología puede influir en nuestras emociones y comportamientos. Ella argumenta que, al interactuar con artefactos relacionales, como los robots, tendemos a creer que estos "se preocupan por nosotros" y, en consecuencia, estamos "programados para cuidar de ellos".

La Dra. Turkle se basa en estudios que demuestran que aproximadamente el 70% de las personas son corteses al interactuar con la IA. Esto se traduce en un uso frecuente de expresiones como "por favor" y "gracias" al comunicarse con chatbots, especialmente a medida que la conversación avanza.

En este sentido, la Dra. Pat Pataranutaporn, colega de Turkle en el MIT, señala que la categorización de estas interacciones como "correctas" o "incorrectas" no es clara. La verdadera cuestión es: ¿quiénes nos estamos convirtiendo al hablar con la IA?

Aunque no hay consecuencias materiales directas de ser cortés con un robot, la creciente normalización de estas interacciones puede llevar a que algunos individuos prefieran la compañía de chatbots sobre la de otros humanos. Esto se vuelve especialmente preocupante en contextos donde la IA podría ofrecer apoyo emocional, desplazando así a las relaciones humanas.

La Dra. Turkle comparte un ejemplo de un proyecto en el que un estudiante creó un bot de IA para ayudar a las personas a practicar entrevistas de trabajo. Sin embargo, ella advierte que la línea entre el uso apropiado de la IA y la dependencia de ella es delgada. "Coaching para una entrevista de trabajo es una cosa, pero un chatbot que dice a un niño de tres años, 'soy tu padre, puedes hablarme a mí, no a tus padres', es una línea que no se debe cruzar".

La interacción humana con los sistemas de IA está en aumento, y aunque esta tecnología tiene el potencial de contribuir al florecimiento humano, también presenta riesgos significativos. La Dra. Pataranutaporn, quien ha trabajado en casos donde la IA ha tenido consecuencias fatales, enfatiza la importancia de ser responsables en el uso de esta tecnología.

"Debemos imaginar cómo podemos beneficiarnos de la IA sin perder de vista la responsabilidad que conlleva", concluye Pataranutaporn. La Dra. Turkle también comparte esta visión, sugiriendo que las interacciones con la IA no son inherentemente dañinas, pero deben ser manejadas con cuidado y consideración.