BYD cumplió un año en Argentina, donde ya vendió mas de 12.000 vehículos

A un año de su lanzamiento oficial en Argentina, BYD (Build Your Dreams), líder global en electromovilidad, celebra un recorrido guiado por una visión clara: impulsar el desarrollo de la movilidad de nuevas energías y acercar tecnología de vanguardia a cada vez más argentinos. Desde su llegada, la compañía amplió su propuesta local con vehículos 100% eléctricos e híbridos enchufables, incorporando soluciones de electrificación en categorías clave para el mercado argentino, como las pick-ups, los SUV y los sedanes.

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Este primer año estuvo marcado por el crecimiento comercial, la incorporación de nuevas tecnologías y el desarrollo de una red oficial de venta y posventa con presencia en distintas regiones del país.

En apenas doce meses, BYD superó los 10.000 vehículos vendidos, se posicionó como líder en ventas de vehículos 100% eléctricos, lanzó siete modelos y desarrolló una red de más de 20 puntos de venta oficiales, complementada por talleres certificados bajo estándares internacionales. Este recorrido incluyó hitos como el arribo del BYD CHANGZHOU al Puerto de Zárate; el lanzamiento de BYD SHARK DMO, la primera pick-up híbrida enchufable comercializada en Argentina; y el desempeño de BYD DOLPHIN MINI, el eléctrico más vendido y reconocido con los máximos estándares de seguridad del mercado local.

“En apenas un año construimos mucho más que una propuesta de productos: desarrollamos una red cada vez más federal, sumamos una estructura de posventa para acompañar a nuestros clientes y, fundamentalmente, logramos la confianza de más de 10.000 personas que ya eligieron BYD. Hoy estamos entrando en una nueva etapa, de consolidación y crecimiento. Argentina es un mercado estratégico para BYD y estamos recién empezando: queremos seguir ampliando nuestra presencia, estar cada vez más cerca de nuestros clientes y acercar al país las tecnologías que BYD desarrolla a nivel global”, afirmó Christian Kimelman, Country Manager de BYD Argentina.

Un año construyendo presencia en Argentina: una operación que creció junto con la consolidación de la gama

El primer año de BYD en Argentina también estuvo marcado por la construcción de una presencia cada vez más federal y cercana a los clientes. Uno de los grandes hitos fue la llegada del BYD CHANGZHOU a la Terminal Zárate, el primer buque propio de la compañía en arribar al país con vehículos destinados al mercado local, una imagen que reflejó la dimensión que comenzaba a alcanzar el proyecto de BYD en Argentina.

En paralelo, la compañía avanzó rápidamente en el desarrollo de una red comercial que hoy supera los 20 puntos oficiales de venta, con presencia en Buenos Aires, CABA, Santa Fe, Córdoba, Mendoza, Tucumán, Salta, Jujuy y Neuquén, entre otras plazas del país. Una expansión que permite acercar la marca, sus productos y tecnologías a cada vez más argentinos.

Este crecimiento está acompañado por una red de posventa en expansión, concebida desde el inicio como una parte central de la experiencia del cliente y del respaldo que BYD busca construir en el país. Porque crecer no significa solamente llegar a nuevos lugares, sino también estar cerca de nuestros clientes y acompañarlos durante toda su experiencia con la marca.

8 modelos en un año: nuevas tecnologías para distintos segmentos

La evolución del portfolio fue uno de los grandes hitos del primer año de BYD en Argentina. En apenas doce meses, la marca conformó una propuesta de ocho modelos entre vehículos lanzados y en preventa, combinando alternativas 100% eléctricas y súper híbridas y ampliando su presencia en distintos segmentos del mercado argentino.

BYD DOLPHIN MINI, BYD YUAN PRO y BYD SONG PRO marcaron el desembarco de la marca en el país y sentaron las bases de un portfolio que continuó creciendo durante todo el primer año.

BYD ATTO 2 DM-i amplió la presencia de la tecnología Super Hybrid DM-i con una propuesta SUV que ofrece hasta 1.100 kilómetros de autonomía combinada, además de más de 20 funciones de asistencia a la conducción. Por su parte, BYD SEAL U DM-i llevó esta tecnología al segmento C-SUV, combinando hasta 1.125 kilómetros de autonomía total, tecnología V2L y avanzados sistemas de asistencia a la conducción.

Entre los grandes hitos del año, BYD SHARK DMO se convirtió en la primera pick-up híbrida enchufable del mercado argentino, introduciendo la tecnología DMO en uno de los segmentos más relevantes del país. A su vez, BYD SEAL 5 DM-i marcó el ingreso de la compañía al segmento de los sedanes, con hasta 1.600 kilómetros de autonomía combinada bajo ciclo NEDC, convirtiéndose en el vehículo con mayor autonomía del mercado argentino.

El octavo modelo es BYD Ti7, actualmente en preventa, que representa un nuevo paso en la ampliación del portfolio con el ingreso de BYD al segmento de los SUV premium y la llegada a Argentina de la tecnología DM-p. Con más de 400 CV de potencia, tracción integral AWD y dos motores eléctricos, incorpora tecnologías como DiSus-C, que permite adaptar el comportamiento de la suspensión a las condiciones de manejo, además de funciones como giro tanque, capacidad de reptación y V2L de hasta 6,6 kW.

La evolución de la gama también estuvo acompañada por importantes reconocimientos. BYD DOLPHIN MINI, además de consolidarse como el vehículo 100% eléctrico más vendido de Argentina, recibió los premios “Auto de Oro” y “Auto Más Seguro del Año” en la categoría de autos compactos de los Premios Crash Test Argentina.

Más de 12.000 clientes: el punto de partida para lo que viene

Alcanzar los 12.000 clientes en menos de un año representa uno de los principales hitos de esta primera etapa de BYD en Argentina y, al mismo tiempo, marca el comienzo de un nuevo capítulo para la compañía en el país.

De cara a esta nueva etapa, BYD continuará profundizando su desarrollo en Argentina, ampliando su presencia federal y acercando nuevos productos y tecnologías que permitan responder a diferentes necesidades y perfiles de clientes.

El primer año marcó el comienzo de la historia de BYD en Argentina. Los próximos capítulos estarán enfocados en seguir construyendo sobre la confianza de quienes ya eligieron la marca y de quienes lo harán en el futuro.

-Cadena3Motor- Marcelo Ingaramo. De un reporte de Prensa BYD Argentina.