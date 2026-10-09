El árbitro que dirigirá a Newell's estuvo preso por la causa Generación Zoe en Rosario

El árbitro Juan Cruz Robledo, de 34 años, debutará en la Primera División este lunes, cuando Newell’s visite a Gimnasia y Esgrima de Mendoza por la fecha 12 del Torneo Clausura. Su designación tomó relevancia luego de que trascendiera que estuvo detenido en Rosario en 2023, en el marco de la causa Generación Zoe, vinculada con el esquema de inversiones que encabezaba Leonardo Cositorto.

Robledo fue detenido el 22 de octubre de 2023 e imputado por su presunta participación en la estructura local que captaba inversores con promesas de altos rendimientos en dólares. La investigación, que estuvo a cargo del entonces fiscal Mariano Ríos Artacho, también incluyó acusaciones por maniobras de lavado de dinero mediante criptomonedas y transferencias entre distintas cuentas.

De acuerdo con las imputaciones difundidas durante la investigación, al árbitro se le atribuyeron operaciones por unos siete millones de dólares dentro de la estructura investigada. La causa apuntó a maniobras que habrían perjudicado a decenas de ahorristas rosarinos. La imputación constituye una acusación judicial y no equivale, por sí misma, a una condena.

Además de sus antecedentes judiciales, Robledo quedó en el centro de cuestionamientos por su desempeño en partidos del ascenso. Entre los encuentros señalados figuran Colón-San Telmo y Tristán Suárez-Gimnasia de Jujuy, en los que sus decisiones arbitrales generaron fuertes reclamos y derivaron en períodos sin designaciones. El lunes tendrá su primera experiencia en la máxima categoría, en el partido que Newell’s jugará en Mendoza.