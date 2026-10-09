River enfrenta a Estudiantes de Río Cuarto en busca de un triunfo clave para los playoffs

Buenos Aires, 9 de octubre (NA) -- River se medirá este sábado ante Estudiantes de Río Cuarto en la duodécima fecha de la Zona B del Torneo Clausura, con la necesidad imperiosa de obtener un triunfo que lo devuelva a los puestos de clasificación para los playoffs.

El partido se llevará a cabo en el Estadio Monumental a las 21:30 y será transmitido en vivo por la Agencia Noticias Argentinas y ESPN Premium. El árbitro del encuentro será Nazareno Arasa, con la asistencia del VAR a cargo de Andrés Merlos.

River llega a este compromiso tras un periodo de inactividad de tres semanas, siendo su última participación oficial el 19 de septiembre, cuando sufrió una derrota 2-1 en casa contra Huracán. Este resultado marcó el fin de una racha positiva que había comenzado con el interinato de Leonardo Ponzio como director técnico, donde habían cosechado victorias consecutivas frente a Banfield, Independiente Rivadavia de Mendoza y Atlético Tucumán.

Actualmente, River se encuentra en la novena posición de la Zona B con 13 puntos, lo que lo obliga a ganar para volver a posicionarse entre los clasificados a los playoffs. Cabe destacar que el equipo tiene un partido pendiente ante Sarmiento de Junín, correspondiente a la undécima fecha.

Por su parte, Estudiantes de Río Cuarto es el equipo con el peor rendimiento en el año en la Primera División, ocupando la última posición en la Zona B con apenas seis puntos y dependiendo de un milagro para evitar el descenso.