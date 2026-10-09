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River enfrenta a Estudiantes de Río Cuarto en busca de un triunfo clave para los playoffs

El "Millonario" vuelve a la acción tras tres semanas sin jugar. Necesita ganar para escalar en la Zona B del Torneo Clausura.

09/10/2026 | 10:30Redacción Cadena 3

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River busca reencontrarse con la victoria.

FOTO: River busca reencontrarse con la victoria.

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Buenos Aires, 9 de octubre (NA) -- River se medirá este sábado ante Estudiantes de Río Cuarto en la duodécima fecha de la Zona B del Torneo Clausura, con la necesidad imperiosa de obtener un triunfo que lo devuelva a los puestos de clasificación para los playoffs.

El partido se llevará a cabo en el Estadio Monumental a las 21:30 y será transmitido en vivo por la Agencia Noticias Argentinas y ESPN Premium. El árbitro del encuentro será Nazareno Arasa, con la asistencia del VAR a cargo de Andrés Merlos.

River llega a este compromiso tras un periodo de inactividad de tres semanas, siendo su última participación oficial el 19 de septiembre, cuando sufrió una derrota 2-1 en casa contra Huracán. Este resultado marcó el fin de una racha positiva que había comenzado con el interinato de Leonardo Ponzio como director técnico, donde habían cosechado victorias consecutivas frente a Banfield, Independiente Rivadavia de Mendoza y Atlético Tucumán.

Actualmente, River se encuentra en la novena posición de la Zona B con 13 puntos, lo que lo obliga a ganar para volver a posicionarse entre los clasificados a los playoffs. Cabe destacar que el equipo tiene un partido pendiente ante Sarmiento de Junín, correspondiente a la undécima fecha.

Por su parte, Estudiantes de Río Cuarto es el equipo con el peor rendimiento en el año en la Primera División, ocupando la última posición en la Zona B con apenas seis puntos y dependiendo de un milagro para evitar el descenso.

Lectura rápida

¿Qué equipo se enfrenta a River?
River se enfrenta a Estudiantes de Río Cuarto.

¿Cuándo se juega el partido?
El partido se jugará el sábado a las 21:30.

¿Dónde se llevará a cabo el encuentro?
El encuentro se jugará en el Estadio Monumental.

¿Cuál es la situación actual de River?
River está noveno en la Zona B con 13 puntos y necesita ganar para clasificar a los playoffs.

¿Cómo le está yendo a Estudiantes de Río Cuarto?
Estudiantes marcha último en la Zona B con solo seis puntos y lucha por no descender.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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