Sean Strickland amenaza con dejar la UFC por diferencias salariales con la empresa

Buenos Aires, 8 octubre (NA) – El campeón de peso mediano de la UFC, Sean Strickland, ha manifestado que su permanencia en la organización podría llegar a su fin si no se modifican las condiciones económicas que percibe. En una serie de declaraciones, el peleador estadounidense cuestionó las disparidades salariales dentro de la empresa.

Según información de la Agencia Noticias Argentinas, Strickland hizo hincapié en que el irlandés Conor McGregor recibió 30 millones de dólares por una pelea que duró apenas 30 segundos, mientras que él no recibe "ni una fracción" de ese monto. Esta situación lo ha llevado a replantearse su futuro en la UFC.

El peleador también ha expresado su interés en cambiar de disciplina, considerando el boxeo como una opción más viable y atractiva. "Es significativamente más fácil", afirmó, al tiempo que retó al influencer Jake Paul, quien recientemente sufrió una derrota por nocaut ante el excampeón pesado Anthony Joshua.

Strickland ha manifestado su frustración hacia la UFC y ha dejado claro que no descarta la posibilidad de mudarse al boxeo. "Tengo que ser honesto, a menos que las cosas cambien en la UFC, mi etapa se está terminando", expresó en sus publicaciones en la red social X (anteriormente conocida como Twitter).

El reclamo de Strickland, que comenzó como una queja económica, ha derivado en un cuestionamiento más profundo sobre su lugar en el deporte. "No cobro ni siquiera una fracción" de lo que recibe McGregor, y ha dejado entrever que su pasión por las artes marciales mixtas está disminuyendo.

El peleador de 35 años, quien enfrenta problemas físicos como un desgarro inguinal y complicaciones en su articulación del hombro, ha indicado que su interés en las MMA ha mermado. "Mi corazón ya no está en las MMA", confesó, sugiriendo que podría romper su contrato y subir de categoría a las 205 libras (93 kilos), el límite máximo del peso semipesado en la UFC, para enfrentarse a Jake Paul.

Agencia NA