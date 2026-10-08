Stellantis advierte que podría cerrar sus dos fábricas en Argentina

El grupo automotor Stellantis encendió las alarmas en el sector industrial tras admitir que evalúa el futuro de su operación en el país.

Herlander Zola, presidente de la compañía para América del Sur, advirtió que el grupo no descarta cerrar una o incluso las dos plantas que opera en la Argentina debido a la pérdida de competitividad frente a la apertura de las importaciones y a los costos locales.

"Tenemos dos plantas en la Argentina. Dependiendo del mercado, de las reglas y de la competitividad de los productos, podemos trasladar la producción de una a otra, mantener las dos, cerrar una y mantener la otra o cerrar ambas", afirmó el ejecutivo en declaraciones a medios brasileños durante un encuentro con periodistas en San Pablo.

Zola justificó la postura señalando que el costo de la mano de obra en Argentina duplica al de Brasil y remarcó las limitaciones del parque de proveedores locales.

Stellantis opera actualmente el complejo industrial de Ferreyra, en la ciudad de Córdoba —donde produce los modelos Fiat Cronos, Titano y Ram Dakota—, y la planta de El Palomar, en Buenos Aires —destinada a la fabricación de los Peugeot 208 y 2008—.

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El directivo explicó que la mayor apertura del mercado interno dejó "fuera de juego" a la producción nacional, golpeada por el avance de los vehículos importados desde Brasil y el vertiginoso desembarco de las marcas chinas.

El duro diagnóstico del ejecutivo contrasta con los desembolsos recientes que el grupo realizó en el país. En septiembre de 2024, la firma anunció una inversión de 385 millones de dólares en la planta cordobesa para transformarla en un polo de camionetas y motores diésel, sumados a los 270 millones de dólares destinados al complejo bonaerense para la producción del Peugeot 2008 y versiones híbridas.

Analistas del sector sugieren que las tajantes declaraciones de Zola también guardan relación con el clima de incertidumbre política y electoral en Brasil, país que representa el 65% del volumen de ventas de la región y cuyo mercado resulta determinante para definir las decisiones estratégicas de la automotriz a largo plazo.