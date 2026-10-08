General Cabrera avanza con un sistema de recolección y reciclaje que apunta a educar al vecino

En un contexto en el que muchas ciudades enfrentan el problema de residuos abandonados en veredas y espacios públicos, la localidad cordobesa de General Cabrera muestra un camino distinto: un esquema de recolección diferenciada, puntos de separación y un fuerte trabajo de educación ciudadana.

Así lo explicó a Cadena 3 el intendente Guillermo Cavigliasso en una entrevista, al detallar cómo la ciudad pasó de recolectar todos los días a un sistema más eficiente y orientado a la separación en origen. Hoy el municipio recoge los residuos generales cuatro veces por semana y los materiales reciclables dos veces. Además, los vecinos pueden llevar papel y cartón a puntos específicos y depositar PET, plásticos y vidrio en ecocanastos.

Cada corriente de residuo tiene luego su disposición final en el centro ambiental local. “Se puede educar a la gente. Obviamente lleva mucho tiempo, mucha dedicación y trabajo de enseñar”, afirmó Cavigliasso. Este año se implementó un cambio normativo importante que, reconoció, “le ha costado mucho al vecino”, pero que ya muestra resultados positivos.

El municipio no se limita a la reglamentación: “golpeamos la puerta, educamos y estamos permanentemente predicando esta nueva reglamentación”. El intendente insistió en que el cambio cultural es clave. “No me puedo sacar la basura de encima y dejarla en la calle y no importarme cuándo la recolectan. Ahí tenemos que hacer un gran cambio que, obviamente, hay que forzarlo con reglamentaciones y controles”.

Separación real y centro ambiental abierto a la comunidad.

A diferencia de lo que ocurre en otras localidades, donde la separación termina mezclándose en el mismo basural, en General Cabrera el volumen de materiales separados crece mes a mes. El municipio sigue ampliando los puntos de acopio y lleva a los vecinos y a los colegios a conocer el centro ambiental, ubicado a unos cuatro kilómetros de la ciudad, para que vean el destino final de cada residuo. “Notamos que aumentan los volúmenes. Todavía no tenemos cubierta toda la ciudad, pero después en el centro ambiental se da disposición final a cada residuo que el vecino nos ayuda a separar”, explicó.

Límites claros para escombros, poda y residuos especiales.

La normativa también puso freno a prácticas habituales. Antes era común que una demolición dejara escombros ocupando media vereda y parte de la calle. Hoy el municipio recolecta hasta un metro cúbico por vez; si hay más volumen, el vecino debe contratar un volquete. Lo mismo ocurre con la poda: las ramas deben cortarse en tramos de un metro y no superar el metro cúbico. Caso contrario, se exige un servicio privado. Los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) —televisores, heladeras, aires acondicionados— no se dejan en la calle.

Hay cuatro campañas anuales y el centro ambiental recibe estos materiales de lunes a sábado, con condiciones específicas para no contaminarlos. Colchones, sillones y otros voluminosos también deben trasladarse al centro cuando no están autorizados para la recolección domiciliaria.

Para las pilas, existen alrededor de 20 puntos de acopio en escuelas y dependencias municipales. Se recolectan y se entregan a una empresa especializada cuando se junta un volumen suficiente, generalmente una vez al año. Los neumáticos fuera de uso y los residuos de grandes generadores —en una ciudad agroindustrial— representan desafíos adicionales que se gestionan de manera conjunta.

Educación desde la escuela y empatía ciudadana.

Cavigliasso destacó el trabajo con los chicos en las escuelas desde el área de Ambiente, pero subrayó que el mayor esfuerzo debe hacerse con los adultos: “Son los que sacamos la basura y tenemos que tener empatía con el resto. Si el contenedor está lleno, dejo la bolsita en casa y la saco otro día”. Ante la consulta sobre sanciones más duras, el intendente fue claro: “No hace falta un chico. Simplemente es una cuestión de multar, educar y tratar de ir hacia un mundo más sustentable”.

El caso de General Cabrera muestra que, con reglamentación, controles permanentes y un trabajo constante de sensibilización, es posible avanzar hacia una gestión de residuos más ordenada y ambientalmente responsable, aun cuando el cambio de hábitos lleve tiempo.

Entrevista de Informados, al Regreso.