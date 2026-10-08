Encuesta muestra a Bolsonaro con 52% frente a Lula en la carrera hacia el balotaje en Brasil

Buenos Aires, 8 octubre (NA) -- Flávio Bolsonaro (PL), el candidato presidencial opositor en Brasil, se posiciona con el 52% de los votos válidos de cara a la segunda vuelta electoral, mientras que Luiz Inácio Lula da Silva alcanza el 48%. Este sondeo, que cuenta con un margen de error de dos puntos porcentuales y un nivel de confianza del 95%, fue encargado por Globo y Folha de S.Paulo y se considera la primera encuesta rumbo al balotaje del 25 de octubre.

Realizada por Datafolha, la encuesta abarcó a 2520 votantes entre el 6 y el 8 de octubre, revelando que Bolsonaro cuenta con el 49% de la intención de voto, mientras que Lula se sitúa en el 45%.

Según el Tribunal Superior Electoral (TSE), Bolsonaro cerró la primera vuelta el 4 de octubre con un 47,03% de los votos, en contraste con el 45,16% de Lula, marcando una diferencia de aproximadamente 2,2 millones de votos.

Datafolha también ha presentado resultados que se centran exclusivamente en los votos válidos, los cuales excluyen a quienes optan por votos nulos o en blanco, así como a los indecisos. En este contexto, Bolsonaro lidera con el 52% frente al 48% de Lula.

Entre los aspectos destacados de la investigación, se observa que el 46% de los votantes que apoyaron a otros candidatos en la primera vuelta ahora se inclinan por Flávio Bolsonaro, mientras que el 32% declara que votará por Lula. Un 15% afirma que votará en blanco o nulo.

La encuesta también muestra que Lula tiene una ventaja significativa entre los votantes con educación primaria (55% frente al 41%), en el grupo con ingresos de hasta dos salarios mínimos (52% frente al 41%), entre los católicos (53% frente al 41%) y en la región noreste (61% frente al 35%). Por otro lado, las mayores ventajas de Flávio Bolsonaro se observan entre los evangélicos (69% frente al 25%) y en la región Sur (58% frente al 35%).

Respecto al grado de certeza del voto, el 94% de los encuestados afirma tener su decisión completamente tomada, mientras que el 6% podría cambiar su voto. En términos de motivación, el 25% de los votantes elige a Bolsonaro para derrotar a Lula, mientras que el 76% afirma que su voto es porque considera a su candidato como la mejor opción.

En una pregunta espontánea, donde los encuestados mencionan a los candidatos sin tener nombres visibles, el 46% nombró a Bolsonaro, el 44% a Lula, un 5% declaró que votaría en blanco, nulo o no votaría, y el 4% se mantiene indeciso.

En cuanto a la percepción del Gobierno de Lula, el 49% de los votantes desaprueba su gestión, mientras que el 48% la aprueba.