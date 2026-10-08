Protestas masivas en Francia: 71.500 estudiantes exigen mejoras educativas y más financiación

Buenos Aires, 8 octubre (NA) -- Unas 71.500 personas, de acuerdo con datos del Gobierno francés, participaron el jueves de las protestas estudiantiles en demanda de mayores recursos y mejores condiciones educativas, apoyados por varios sindicatos docentes.

En Nantes, se registraron confrontaciones entre los manifestantes y las fuerzas del orden, mientras que en París, la policía recurrió al uso de gases lacrimógenos frente al liceo Hélène Boucher.

Estudiantes se congregaron en el emblemático monumento de la Bastilla en París, ondeando la bandera nacional y entonando el himno, según reportes de DW y la Agencia Noticias Argentinas.

Las imágenes transmitidas mostraron a la policía antidisturbios avanzando sobre los manifestantes con porras, en un intento de desalojar la plaza de la Bastilla.

El Ministerio del Interior comunicó que en total, aproximadamente 71.500 personas se manifestaron en todo el país, y que más de 500 individuos fueron detenidos.

El ministro de Educación, Édouard Geffray, declaró en el canal de televisión TF1 que se enviarán 3.000 profesores suplentes a las instituciones con mayores dificultades, los cuales estarán en las escuelas entre el viernes y el martes.

Estudiantes bloquean el acceso a la escuela secundaria

El jueves por la mañana, estudiantes bloquearon el acceso al instituto Hélène Boucher en el noreste de París, utilizando contenedores de basura, lo que llevó a la policía a dispersar la protesta con gases lacrimógenos.

Mientras los estudiantes se agrupaban en la escuela, la policía antidisturbios se desplegaba en las calles cercanas. Muchos manifestantes llevaban mascarillas quirúrgicas o sudaderas con capucha, aparentemente para evitar ser identificados.

La escuela ha sido un punto focal de los enfrentamientos en la capital francesa y formó parte de las cientos de escuelas afectadas por las protestas del jueves.

A pesar de que las manifestaciones fueron en su mayoría pacíficas, algunos manifestantes incendiaron y vandalizaron paradas de autobús. En respuesta, la policía utilizó gases lacrimógenos, porras y granadas aturdidoras, lo que ha llevado a organizaciones de derechos humanos a acusar a los agentes de uso excesivo de la fuerza.

Cerca de 3.900 personas marchan en Marsella en apoyo a los estudiantes

La manifestación estudiantil en Marsella reunió a unas 3.900 personas, según la prefectura de policía de Bouches-du-Rhône, y se desarrolló sin incidentes.

"Este año tengo una clase de 37 alumnos. Al inicio de cada clase, les pido que busquen sillas y mesas en las aulas contiguas para poder estudiar. A veces hay tres alumnos en una misma mesa", expresó Diane Di Sciullo, docente en un instituto de Marsella, quien se unió a la movilización.

En Nantes, estudiantes y profesores marcharon para reclamar mejores condiciones educativas. Durante la movilización, se reportaron enfrentamientos entre manifestantes y gendarmes, según un informe de France 24.

UNICEF solicita una "desescalada" e insta a Francia a proteger a los menores

La organización de la ONU para la infancia pidió una "desescalada de la violencia" y la "protección de los menores", instando a las autoridades francesas a respetar el derecho de los jóvenes a "manifestarse pacíficamente".

"Los jóvenes tienen derecho a ser escuchados, a participar en las decisiones que les afectan y a manifestarse pacíficamente", declaró la filial francesa del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) en un comunicado.

"El derecho a manifestarse libre y seguramente es fundamental para niños y adolescentes", añadió el organismo de la ONU, subrayando que este derecho está consagrado en la Convención sobre los Derechos del Niño.

Reclamos de los estudiantes

Los estudiantes de institutos y universidades exigen 10.000 millones de euros para un plan de emergencia educativa; más profesores y personal administrativo, así como garantizar las sustituciones de docentes ausentes; una reducción en la cantidad de alumnos por aula para disminuir la masificación y la reforma o eliminación de Parcoursup, la plataforma de acceso a la universidad, debido a su falta de transparencia, según France 24.

También solicitan renovar los edificios escolares y adaptarlos a las olas de calor; crear 250.000 plazas universitarias adicionales y modificar el sistema de admisión a másteres, Mon Master; así como mejores becas para estudiantes de bajos recursos.