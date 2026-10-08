Italia aprueba reforma electoral impulsada por Meloni para las elecciones de 2027

La Cámara de Diputados de Italia aprobó el jueves una nueva ley electoral, lo que allana el camino para su utilización en las próximas elecciones generales, previstas para 2027.

La legislación, respaldada por el gobierno de la primera ministra Giorgia Meloni, fue aprobada por 227 votos a favor y 164 en contra en una votación secreta.

La votación marca, de hecho, el inicio no oficial de la campaña electoral. Si bien la legislatura actual se extiende hasta septiembre de 2027, ya circulan rumores sobre unas elecciones anticipadas en los pasillos del parlamento, aunque es poco probable que se celebren elecciones antes del 14 de abril, reportó Euronews y supo la Agencia Noticias Argentinas.

Meloni se apresuró a reclamar la victoria en los votos como muestra de unidad. "A quienes esperaban ver una división en el centroderecha, hoy respondemos con hechos: estamos unidos, sólidos y decididos a cumplir los compromisos adquiridos con los ciudadanos", escribió en las redes sociales.

Durante la sesión, los diputados de la oposición protestaron, blandiendo pancartas con los lemas: "Ley amañada", "No al arreglo" y "Con el diésel Meloni a 3 euros".

"Primero los escaños. Ese es su lema. Votaremos firmemente en contra de esta ley electoral, diseñada no para los votantes, sino para proteger a los ya elegidos. Con nuestra alianza progresista podremos ganar bajo cualquier ley electoral y cambiar la vida de los italianos", declaró Elly Schlein, diputada y secretaria general del Partido Democrático en su justificación del voto.

El líder del Movimiento Cinco Estrellas, Giuseppe Conte, también utilizó palabras excepcionalmente duras, argumentando que la ley ha sido redactada para garantizar la victoria de la actual coalición gobernante.

Concluyó: "Solo falta un detalle para garantizar su futuro control del Parlamento: especificar que la bonificación por mayoría se otorgue a un primer ministro con ojos claros".

En qué consiste la reforma electoral italiana

El texto prevé un bono de gobernabilidad fijo de 70 diputados y 35 senadores para quienes hayan obtenido mejor resultado si han superado el 42% en ambas cámaras. Por debajo de eso, o en el caso de que la Cámara y el Senado den resultados electorales diferentes, los escaños se distribuyen mediante representación proporcional pura.

La reforma prevé la reintroducción de preferencias con un mecanismo mixto: en la papeleta habrá, al lado del logo del partido, una lista de 6 nombres debajo del líder de la lista.

El elector podrá expresar hasta tres preferencias con alternancia de género, bajo pena de cancelación de la segunda y tercera preferencia en el orden de la lista. Nadie puede ser candidato en más de cinco circunscripciones plurinominales, en una posición dirigente o en una posición diferente.

La ley establece un límite para el número de parlamentarios que se pueden obtener sumando los ganados en las circunscripciones a los del premio: es un máximo de 220 diputados y 113 senadores.

El artículo 8 introduce uno de los cambios más esperados: el derecho al voto para las personas que viven fuera de su lugar de residencia registrado.

La moción de confianza es un mecanismo que permite a los gobiernos agilizar la aprobación de leyes y limitar el debate y la obstrucción parlamentaria por parte de la oposición. Mediante este procedimiento, los diputados votan el texto del gobierno tal como se presenta, sin posibilidad de proponer enmiendas.

El gobierno se juega su supervivencia en función del resultado; si la Cámara lo rechaza, la administración cae automáticamente.