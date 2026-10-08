Alertas naranja y amarilla por tormentas, lluvias, nevadas y vientos en 15 provincias

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió este jueves 8 de octubre de 2026 alertas naranja y amarilla por tormentas, lluvias intensas, nevadas y vientos fuertes que afectarán a 15 provincias argentinas.

El organismo, dependiente del Ministerio de Defensa, recomendó a la población extremar precauciones ante la posibilidad de precipitaciones abundantes, granizo, actividad eléctrica frecuente y ráfagas intensas.

Alerta naranja por tormentas severas

La alerta de mayor nivel corresponde a zonas de Corrientes, Misiones, Santa Fe y Chaco. Según el SMN, estas áreas serán afectadas por lluvias y tormentas fuertes, algunas localmente severas. Los fenómenos pueden incluir precipitaciones abundantes en cortos períodos, granizo de distintos tamaños, intensa actividad eléctrica y ráfagas que podrían superar los 90 km/h.

Se estiman acumulados de lluvia de entre 40 y 100 mm, con los valores más elevados esperados sobre Corrientes, donde puntualmente podrían superarse esas cifras. Las autoridades instaron a evitar circular por zonas anegables, asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento y mantenerse informados a través de fuentes oficiales.

Alertas amarillas por tormentas y lluvias

También rige una alerta amarilla por tormentas en sectores de Formosa, Santiago del Estero y Córdoba. En estas regiones se prevén tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, acompañadas de precipitaciones abundantes, ocasional granizo, actividad eléctrica y ráfagas intensas. Los acumulados estimados oscilan entre 30 y 50 mm, con posibilidad de ser superados de manera puntual.

Por otro lado, se emitió una advertencia amarilla por lluvias intensas en Río Negro, La Pampa y Mendoza. Se esperan lluvias persistentes de variada intensidad, con valores acumulados de entre 10 y 30 mm. En las zonas más altas de la cordillera no se descarta la precipitación en forma de nieve.

Alerta amarilla por vientos fuertes

El SMN también activó una alerta amarilla por vientos fuertes en áreas de Jujuy, Salta, La Rioja, Catamarca y Buenos Aires. Se anticipan vientos del sector este con velocidades de entre 40 y 50 km/h, y ráfagas que pueden alcanzar los 70 km/h. Estos fenómenos pueden generar dificultades en el tránsito, especialmente en rutas y zonas abiertas, y afectar la estabilidad de estructuras livianas.

Condiciones previstas en el AMBA

En el Área Metropolitana de Buenos Aires, la jornada comenzará con cielo nublado. Se espera un ambiente fresco a templado y ventoso, con cielo mayormente cubierto. La temperatura mínima se situará en torno a los 12 °C y la máxima alcanzará los 18 °C.