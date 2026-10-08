FOTO: Un conductor atropelló y mató a un hombre en silla de ruedas en Misiones y escapó a Paraguay

Buenos Aires, 8 octubre (NA) -- Un conductor atropelló a un hombre en silla de ruedas que falleció, en Misiones, mientras que el automovilista huyó hacia Paraguay; además, según la reconstrucción de las cámaras, la patente del vehículo sería paraguaya.

La víctima fue identificada como Plácido Facundo Martínez, que habría perdido la vida en el cruce de las avenidas Marconi y Mariano Moreno, cerca de las 20.00, tras el impacto recibido por el auto, que, a su vez y tras la huida, habría cruzado hacia Encarnación, tal como indicaron medios locales.

Tras el trágico desenlace, los efectivos buscan activamente al rodado y al conductor, según señaló Misiones Online, al tiempo que la investigación se orienta a confirmar el posible cruce del puente internacional así como el supuesto trayecto que el conductor habría trazado.

Además de las imágenes otorgadas por distintas cámaras de seguridad que se encontraban en el camino, la pesquisa solicita aún más testimonios de personas que hayan presenciado el hecho o bien brinden información sobre el rodado; además de las pericias realizadas en el lugar.