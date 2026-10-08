Se casó con su cuidadora 21 días antes de morir y ahora investigan el polémico matrimonio

Una historia ocurrida hace cinco años volvió a generar repercusión en la ciudad santafesina de Coronda. Se trata del caso de un reconocido concertista y profesor de piano de 80 años que murió en 2021 y cuyo supuesto matrimonio, celebrado apenas 21 días antes de su fallecimiento, es ahora objeto de una investigación judicial.

La particular situación salió a la luz durante el propio velorio. Los sobrinos del músico, quienes eran sus familiares más cercanos, se encontraron con una noticia que los sorprendió: la mujer que habían contratado para cuidar al hombre se presentó como su esposa y aseguró que ambos habían contraído matrimonio pocos días antes de su muerte.

El dato generó un fuerte impacto entre los familiares y volvió a cobrar relevancia esta semana, luego de que los sobrinos fueran aceptados como querellantes en la causa.

Según explicó el abogado Alejandro Ote, representante legal de los familiares, la investigación no apunta solamente a determinar qué ocurrió con la cuidadora, sino que también busca establecer si existieron irregularidades en el procedimiento realizado ante el Registro Civil de Coronda.

La familia sostiene que el hombre se encontraba en un delicado estado de salud al momento del supuesto casamiento. De acuerdo con lo planteado por sus sobrinos, estaba postrado en una cama, atravesaba la etapa terminal de una enfermedad grave, recibía alimentación mediante una sonda nasogástrica y era tratado con opiáceos para controlar el dolor.

En ese contexto, los familiares cuestionan que el hombre haya podido trasladarse personalmente hasta la sede del Registro Civil para celebrar el matrimonio, tal como surgiría de la documentación existente.

Otro de los elementos que los denunciantes pretenden que sea analizado son las firmas que aparecen en el acta matrimonial. Según sostuvo el abogado Ote, los familiares consideran que esas rúbricas no se corresponderían con el patrón escritural del fallecido.

La presentación judicial busca determinar, entre otras cuestiones, si existió un aprovechamiento de la situación de vulnerabilidad en la que se encontraba el hombre y si se produjo algún tipo de adulteración o falsificación documental.

En ese sentido, la querella plantea posibles delitos vinculados con el estado civil de las personas, falsedad documental y una eventual tentativa de estafa. También solicita que se investigue la actuación de la persona que se encontraba a cargo del Registro Civil, debido a su intervención en la celebración y certificación del acto.

Uno de los puntos centrales de la causa será establecer qué ocurrió realmente durante los días previos al fallecimiento del profesor y, particularmente, si el matrimonio celebrado 21 días antes de su muerte cumplió con todos los requisitos legales.

Por ahora, las acusaciones forman parte de una investigación y deberán ser acreditadas judicialmente. La eventual responsabilidad de las personas mencionadas dependerá de las pruebas que puedan incorporarse al expediente.

El caso, que había quedado instalado en la memoria de los vecinos de Coronda desde aquel inesperado episodio ocurrido durante el velorio en 2021, vuelve así a ocupar el centro de la escena. Cinco años después, los sobrinos del reconocido profesor buscan esclarecer las circunstancias en las que se produjo aquel matrimonio y determinar si corresponde solicitar su nulidad.

Informe de Matías Arrieta