FOTO: El hijo de Caillava se defendió en el juicio por la desaparición de Loan Peña

Corrientes, 8 octubre (NA) -- Jorge Luciano Bertón, hijo de María Caillava, negó este jueves haber manejado los vehículos de su madre, en los cuales se habían encontrado rastros de Loan Peña, durante una nueva audiencia del juicio que se desarrolla en esta capital por la desaparición del menor, a mediados de 2024.

El hombre no pudo dar mayores detalles sobre lo ocurrido el día que desapareció Loan, tras un almuerzo en la casa de su abuela -Catalina Peña-, en la localidad de 9 de Julio.

Bertón, quien se presentó ante el tribunal como agricultor, confió que su esposa le informó sobre lo ocurrido con el menor, y que posteriormente su madre lo llamó para preguntarle si sabía lo que había sucedido.

Asimismo, indicó que horas después se sumó a la búsqueda del menor: "llegamos al anochecer. Creo haber visto la camioneta de mi mamá y (Carlos) Pérez en lo de Catalina. Nosotros estacionamos sobre el callejón porque ya había muchos vehículos y gente buscando".

Bertón confió que ese día no vio a su madre en el lugar y tampoco a los demás imputados, pese a que se estuvo recorriendo la zona hasta la noche. "Había una persona que nos guiaba. Como había mucha gente rastrillando, (Humberto) Suárez y las otras personas me pidieron para ir hacia la zona de la Ruta Nacional 12 y hacer el recorrido en sentido inverso", agregó.

El hombre dijo que los dejó sobre la ruta 123 y él retornó a su domicilio. Y relató que al día siguiente fue hasta la localidad de Lavalle, y que por la tarde volvió a El Algarrobal para sumarse nuevamente a los rastrillajes.

Bertón, quien en algún momento estuvo en la mira de la justicia, aseguró que nunca manejó la Ford Ranger ni el Ford Ka, vehículos en los que los perros de la policía hallaron rastros de Loan seis días después de su desaparición.

A su turno, el oficial de la Policía Federal, Ciro Melián Abril, reveló que Pérez había visitado algunas páginas para adultos en internet el día que desapareció Loan y que el ex marino habló por teléfono con el ex comisario Walter Maciel, a quien le solicitaba custodia por temor a que le plantaran alguna prueba.

Por otra parte, también declaró Justo González, un vecino de Laudelina, y aseguró que "ese día pasó por mi casa (Antonio) Benítez y me preguntó si había visto al chico, le dije que no, y que llamara a la policía", y que por la tarde Caillava le pidió que se sumara a la búsqueda de Loan. "Ella andaba con el marido en la camioneta", puntualizó.

Las audiencias continuarán la semana próxima con las declaraciones de Agustín Ibarra, el chofer que trasladó a Laudelina Peña -tía de Loan- a la fiscalía en la ciudad de Corrientes, donde buscó instalar la hipótesis que el chico había sido atropellado a la salida de El Algarrobal. Posteriormente, la mujer admitió haber inventado esa versión por presión de José Fernández Codazzi, quien por entonces era su abogado.