FOTO: El traspaso de la cárcel de Devoto a Marcos Paz avanza con la firma de un acta clave

Buenos Aires, 8 de octubre (NA) -- Este jueves, los gobiernos de la Nación y de la Ciudad de Buenos Aires formalizaron la recepción provisional del Complejo Penitenciario Federal VIII de Marcos Paz, lo que marca el inicio del proceso de traslado de los internos que actualmente se encuentran en la cárcel de Devoto.

En la ceremonia, participaron la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva; el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.

Al concluir el encuentro, Karina Milei se dirigió a los medios y resaltó que "el traslado, después de tanto tiempo, es muy significativo. Es el resultado de un esfuerzo conjunto entre la Nación y la Ciudad".

Asimismo, subrayó que el oficialismo colaborará con la gestión de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en "todas las acciones que beneficien a los argentinos", citando el evento de hoy como un ejemplo de este enfoque.

Por su parte, Alejandra Monteoliva consideró el traspaso como un "hito histórico". Destacó que se inicia una fase compleja y meticulosamente planificada, que incluye un sistema de pruebas inédito en el país, y un comando unificado que integrará a cinco fuerzas federales para supervisar el traslado.

La ministra precisó que la operación implicará la mudanza de 1.500 internos, y mencionó la notable visita de su santidad al penal de Devoto, programada para coincidir con el proceso de traslado.

"Comenzaremos la mudanza, pero habrá una pausa durante la visita, reanudando en la segunda quincena de noviembre", agregó Monteoliva, quien espera que el traslado se complete antes de fin de año.

En el evento, Jorge Macri expresó su agradecimiento por "la voluntad política del Gobierno nacional" que, en colaboración con la administración porteña y el Ministerio de Seguridad, ha hecho posible algo que había sido un objetivo durante décadas.

"Esto no es solo una buena noticia para Devoto, sino para todos los barrios aledaños. Se ha mostrado una gran voluntad y decisión de priorizar el bienestar de los vecinos, devolviendo la tranquilidad que merecen", enfatizó Macri.

En su cuenta de X, el líder de la Ciudad informó: "Hoy entregamos al Gobierno Nacional la nueva cárcel de Marcos Paz. Esta obra permite el cierre definitivo de Devoto". También agradeció al Gobierno Nacional por haber respondido a un reclamo histórico de los vecinos de Devoto, destacando que estos logros son posibles cuando hay un compromiso mutuo.

CÓMO SERÁ EL TRASLADO

Según un comunicado de Noticias Argentinas, el Ministerio de Seguridad Nacional ha establecido un Comando Unificado Federal para gestionar el traslado. Este organismo integrará al Servicio Penitenciario Federal (SPF) y a las Fuerzas Federales de Seguridad, bajo la dirección del SPF.

La planificación del traslado incluye la evaluación del perfil de los internos, medidas de prevención de riesgos durante el traslado y protocolos de respuesta ante cualquier contingencia, asegurando un proceso controlado y seguro.

También estuvieron presentes en el acto el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques; el ministro de Seguridad de la Ciudad, Horacio Giménez; la legisladora porteña Pilar Ramírez; el jefe de gabinete de CABA, Gabriel Sanchez Zinny; y el ministro de Justicia local, Gabino Tapia.