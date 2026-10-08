Bariloche a la Carta celebra su 13° edición con Córdoba como provincia invitada especial

La gastronomía argentina tiene una cita especial en Bariloche. Del 5 al 12 de octubre se desarrolla una nueva edición de Bariloche a la Carta, el tradicional evento que cada año reúne a cocineros, productores, restaurantes y visitantes en torno a los sabores de la Patagonia y de distintos puntos del país.

La propuesta coincide con el fin de semana largo y convierte a la ciudad rionegrina en un gran punto de encuentro gastronómico. Durante toda la semana se puede disfrutar de un circuito de restaurantes, platos especiales y menús a precios promocionales, además de catas, degustaciones y los tradicionales pop-ups, cenas especiales en las que reconocidos cocineros se convierten en protagonistas.

La gran novedad de esta 13ª edición es la incorporación de una provincia invitada. En esta oportunidad, Córdoba tendrá un protagonismo especial y llegará a Bariloche con sus productos, cocineros, productores y propuestas turísticas.

La presencia cordobesa incluirá vermouth, vinos, charcutería, chacinados y quesos, además de clases de cocina y diferentes encuentros gastronómicos. También habrá representantes de la cocina mediterránea participando de la programación.

Entre ellos estará Martín Altamirano, reconocida figura de la gastronomía cordobesa, quien participará como invitada en Batistín, el restaurante de Huinid Hotels, junto al chef Alejandro Clausen.

La participación de Córdoba responde además a los vínculos turísticos entre ambas provincias, que cuentan con conexión aérea directa y comparten una fuerte apuesta por la promoción de sus productos y propuestas gastronómicas.

“Bariloche a la Carta no es una feria, es un evento muy grande que tiene una feria”, explicó Lucio Bellora, director del encuentro, al anticipar las actividades centrales.

La feria propiamente dicha se desarrollará los días 9, 10, 11 y 12 de octubre en el Centro Cívico de Bariloche, donde se montó un espacio de aproximadamente 5.000 metros cuadrados. Allí se podrá conocer la producción gastronómica de la ciudad, de Río Negro y de distintos puntos de la Patagonia, además de disfrutar de la presencia especial de Córdoba.

Los organizadores estiman que alrededor de 40.000 personas pasarán por la feria durante el fin de semana, a lo que se suma el movimiento generado por el circuito gastronómico que comenzó el lunes.

El evento también llega acompañado por una importante expectativa turística. Para este fin de semana largo se proyecta una ocupación hotelera cercana al 70% en Bariloche.

La propuesta apunta tanto a los turistas como a los propios residentes, con alternativas para descubrir nuevos sabores sin necesidad de afrontar precios prohibitivos. Entre las opciones promocionales se pueden encontrar platos regionales, como preparaciones con cordero, a valores especiales dentro de las actividades del evento.

Con Córdoba como primera provincia invitada y una agenda que combina gastronomía, turismo y productos regionales, Bariloche a la Carta vuelve a convertir a la ciudad en una gran celebración de los sabores argentinos.

Informe de Marcela Psonkevich