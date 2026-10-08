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Estados Unidos podría albergar nuevamente la Copa América en 2028 tras su última edición

La Conmebol considera a Estados Unidos como el principal candidato para organizar la Copa América 2028, tras su exitoso evento en 2016.

08/10/2026 | 18:59Redacción Cadena 3

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La Selección argentina fue la última campeona de América, en Estados Unidos.

FOTO: La Selección argentina fue la última campeona de América, en Estados Unidos.

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Buenos Aires, 8 octubre (NA) – La Copa América podría llevarse a cabo por segunda vez consecutiva en Estados Unidos, marcando el tercer torneo norteamericano desde 2016. Según información de la Agencia Noticias Argentinas, el país estadounidense se posiciona como el favorito de la Conmebol para este evento, que anteriormente tenía a Argentina como uno de sus postulantes y que, según el orden de rotación establecido por la federación sudamericana, le correspondería a Ecuador.

Este potencial anuncio se produce en un contexto donde Estados Unidos ha demostrado una notable capacidad para organizar eventos deportivos, siendo sede del último Mundial tanto de selecciones como de clubes, además de la anterior Copa América, y con la próxima realización de los Juegos Olímpicos en Los Ángeles.

La influencia de Estados Unidos en la organización de competiciones deportivas ha ido en aumento, y su candidatura para la próxima Copa América se presenta como la más sólida. Si se confirma esta decisión, sería la tercera edición de la historia del certamen de la Conmebol que se disputaría en Estados Unidos, además de ser la segunda consecutiva, algo que no es habitual.

Aunque las últimas ediciones se llevaron a cabo en Brasil en 2019 y 2021, esta situación no fue parte de un plan preestablecido. La Copa de 2021 había sido asignada a Argentina y Colombia, pero la sede colombiana fue retirada debido a manifestaciones sociales, y Argentina no pudo asumirla por restricciones de la pandemia, lo que llevó a que Brasil fuera elegido como sede de emergencia, con un aforo limitado en la final.

Históricamente, no se ha repetido la sede de una Copa América desde las ediciones de 1923 y 1924, que se realizaron en Uruguay. Además, se anticipan modificaciones en las reglas que ampliarían el número de selecciones participantes de 16 a 20, incorporando a los 10 equipos de Conmebol, seis de Concacaf (incluyendo a Estados Unidos y México) y cuatro equipos invitados, que no podrán ser europeos debido a conflictos de calendario con la Eurocopa.

Lectura rápida

¿Qué evento se está considerando para 2028?
La organización de la Copa América en Estados Unidos.

¿Quién es el favorito para organizarla?
Estados Unidos se perfila como el principal candidato de la Conmebol.

¿Cuándo se realizó la última Copa América en Estados Unidos?
La última edición fue en 2016.

¿Qué cambios se anticipan para el torneo?
Se espera que el número de selecciones participantes aumente de 16 a 20.

¿Por qué se eligió a Brasil como sede de la Copa de 2021?
Fue una elección de emergencia tras la renuncia de Argentina y Colombia por situaciones sociales y sanitarias.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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