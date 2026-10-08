Quiniela vespertina: conocé los números ganadores de hoy jueves 8 de octubre.
El sorteo número 31635 de la quiniela vespertina se realizó el jueves 8 de octubre a las 18:00. El número a la cabeza fue 7409, correspondiente a la interpretación tradicional "A primera (Arroyo)".
FOTO: Quiniela de Córdoba
El número de sorteo 31635 de la quiniela vespertina se llevó a cabo el jueves 8 de octubre a las 18:00. El número a la cabeza fue 7409, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Arroyo).
Los resultados de los 20 números son los siguientes:
1° 7409
2° 0201
3° 9790
4° 2848
5° 8524
6° 2027
7° 4829
8° 9572
9° 9719
10° 1121
11° 5744
12° 2574
13° 6143
14° 2737
15° 3019
16° 8305
17° 2660
18° 9655
19° 6658
20° 3180
Lectura rápida
¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 31635 de la quiniela vespertina.
¿Cuándo se llevó a cabo?
El jueves 8 de octubre a las 18:00.
¿Cuál fue el número ganador?
El número a la cabeza fue 7409.
¿Qué significa el número ganador?
Se interpreta como "A primera (Arroyo)".
¿Cuántos números se sortearon?
Se sortearon un total de 20 números.