Quiniela vespertina: conocé los números ganadores de hoy jueves 8 de octubre.

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El número de sorteo 31635 de la quiniela vespertina se llevó a cabo el jueves 8 de octubre a las 18:00. El número a la cabeza fue 7409, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Arroyo).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:

1° 7409

2° 0201

3° 9790

4° 2848

5° 8524

6° 2027

7° 4829

8° 9572

9° 9719

10° 1121

11° 5744

12° 2574

13° 6143

14° 2737

15° 3019

16° 8305

17° 2660

18° 9655

19° 6658

20° 3180