La CGT marchó en "defensa de la industria nacional" con duras críticas al Gobierno

La CGT marchó hacia el edificio del ex Ministerio de Industria, en el microcentro de la Ciudad de Buenos Aires, en "defensa de la industria nacional" y difundió un duro documento contra la gestión de Javier Milei.

Bajo el lema "las Malvinas son argentinas, la industria nacional también", la marcha finalizó con discursos de cada uno de los miembros del triunvirato de la conducción: Cristian Jerónimo, Jorge Sola y Octavio Argüello.

Poco antes del inicio de la marcha, la central obrera publicó un documento en el que aseguró que el Gobierno Nacional lleva adelante un modelo político, económico y social "monitoreado" por el Fondo Monetario Internacional (FMI), "en función de intereses que no son los nuestros".

"Están destruyendo el sistema productivo nacional, sobre todo el de las pequeñas y medianas empresas, con aumento de la desocupación, deterioro de los ingresos y de las condiciones laborales, brutal caída del consumo interno y signos claros de recesión; alta presión impositiva, desplome de la inversión, falta de financiamiento y costos desmedidos de los servicios públicos", manifestó la CGT.