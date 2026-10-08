Efraín Colombo llega a Córdoba con "Y la vida va", un repaso de su trayectoria

Efraín Colombo llega a Córdoba para presentar "Y la vida va", su espectáculo que es un recorrido por su trayectoria musical y sus cuarenta años de vida. El show será el viernes 30 de octubre en el Teatro Ciudad de las Artes.

Colombo destacó la importancia de compartir la experiencia artística con otros, indicando que "el rol de un artista no se construye solo". El show incluirá una variedad de disciplinas, como danza y pintura, y contará con la intervención del coro de niños cantores Domingo Zipoli. Colombo expresó su entusiasmo al afirmar a Cadena 3 que "es un show interdisciplinario que invita a eso".

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El show es un recorrido musical y emocional por la trayectoria del artista, en el marco de sus 40 años de vida, celebrando su camino dentro del folklore argentino. El espectáculo que recorre su historia, sus canciones y las distintas etapas que lo fueron marcando, en una puesta en escena que combina música, danza, emoción e identidad santafesina, con invitados especiales.

Además, el espectáculo pretende ser un homenaje a los lazos que se forjan en la industria musical. "La vida va demuestra que es así, la experiencia se comparte y se abre a otros", indicó.

Tras llenar de música los estudios de la radio, Efraín Colombo concluyó diciendo: "Gracias a Córdoba por todo lo que me ha dado".

Entrevista de Viva la Radio.