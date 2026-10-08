FOTO: Imputan a alumnos por crear y vender fotos de compañeras desnudas con inteligencia artificial

Dos alumnos de 15 años, del colegio Modelo de Lomas de Zamora, fueron imputados por generar imágenes de sus compañeras desnudas, distribuirlas en la comunidad escolar y luego comercializarlas en sitios para adultos.

Al menos 45 menores de edad, que cursan desde el primer al quinto año, habrían sido víctimas del hecho, según denunciaron madres y padres que, además, apuntaron que la escuela habría mantenido el caso oculto durante un mes.

Ante la supuesta falta de respuesta de las autoridades educativas, las familias se movilizaron y, este miércoles, gran parte del alumnado se mantuvo en las afueras de la institución, sin ingresar a la misma, tras producirse una denuncia formal que implicó a los dos señalados.

Durante la "sentada" de los alumnos de este miércoles, una de las estudiantes tomó la palabra y expresó: "No nos dejan hablar del tema. Ahora tuvimos que hacer toda esta movida, con padres que deberían estar trabajando y chicos que deberían estar estudiando, porque no tomaron las medidas que debían".

Además, unos cuatro menores de tercer año serían parte de la organización que creó el material pornográfico, para distribuirlo posteriormente, a través de WhatsApp, junto a datos reales de las menores.

La Justicia analiza los celulares de los adolescentes y no descarta nuevas imputaciones. El colegio decidió que no regresen a la presencialidad, brindará clases virtuales y no renovará sus matrículas, a partir del reclamo de los familiares.