Escándalo: a la reserva de Talleres le expulsaron mal un jugador y el partido terminó a las piñas
El "Matador" perdió 2-0 con Atlético Tucumán. Cuando iban cinco minutos, el árbitro del partido le mostró la roja al capitán Joaquín Soria, pero la falta la había hecho un compañero.
08/10/2026 | 17:36Redacción Cadena 3
FOTO: Violencia tras el partido entre la reserva de Talleres y Atlético Tucumán. (Captura)
El partido de Reserva entre Talleres y Atlético Tucumán culminó en un escándalo en el predio Salmoiraghi del conjunto tucumano.
Tras el triunfo del conjunto local por 2 a 0, se desató una pelea que involucró a integrantes del cuerpo técnico y futbolistas de Talleres. En las imágenes que circularon, se observó al entrenador Rodrigo Acosta y a su hermano Lautaro participando en los golpes en el perímetro exterior de la cancha.
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También se vieron a allegados al club tucumano y familiares de jugadores del conjunto local. La bronca del equipo albiazul se relacionó con decisiones arbitrales durante el encuentro, incluyendo un gol convalidado a Atlético Tucumán que generó protestas, así como las expulsiones de dos jugadores, que dejaron a Talleres con solo nueve futbolistas.
La más polémica fue la de Joaquín Soria, el cual fue expulsado a los cinco minutos del primer tiempo, a pesar de que la falta cobrada por el juez del partido había sido realizada por Joaquín Salas.
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Insólito lo que pasó en el arranque de la Reserva.
La falta fue del 6 (Joaquín Salas) y se va expulsado el 2 (Joaquín Soria).
El capitán prefirió dejar la cancha y no exponer a su compañero. Con 10 el equipo de Rodrigo Acosta. https://t.co/lijaEMrJBG— El Tuiter Matador (@ElTuiterMaTador) October 8, 2026
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La tensión ya había ido en aumento antes del final, ya que Rodrigo y Lautaro Acosta también recibieron tarjetas rojas. Después del pitazo final, la situación se descontroló y derivó en la trifulca registrada en video. Aunque el encuentro terminó 2 a 0 a favor de Atlético Tucumán, la imagen que quedó del cierre fue la pelea protagonizada fuera del campo de juego.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió en el partido de Reserva? Se desató un escándalo tras la victoria de Atlético Tucumán sobre Talleres por 2 a 0, culminando en una pelea.
¿Quiénes participaron en la pelea? Involucró a integrantes del cuerpo técnico y futbolistas de Talleres, incluyendo a Rodrigo Acosta y Lautaro.
¿Cuándo sucedió la pelea? La pelea ocurrió después del pitazo final del partido.
¿Dónde tuvo lugar el incidente? El incidente se registró en el predio Salmoiraghi de Atlético Tucumán.
¿Por qué se generó la bronca? La bronca del equipo albiazul se relacionó con decisiones arbitrales, incluyendo un gol convalidado y expulsiones de jugadores.