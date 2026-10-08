Escándalo: a la reserva de Talleres le expulsaron mal un jugador y el partido terminó a las piñas

FOTO: Violencia tras el partido entre la reserva de Talleres y Atlético Tucumán. (Captura)





El partido de Reserva entre Talleres y Atlético Tucumán culminó en un escándalo en el predio Salmoiraghi del conjunto tucumano.

Tras el triunfo del conjunto local por 2 a 0, se desató una pelea que involucró a integrantes del cuerpo técnico y futbolistas de Talleres. En las imágenes que circularon, se observó al entrenador Rodrigo Acosta y a su hermano Lautaro participando en los golpes en el perímetro exterior de la cancha.

/Inicio Código Embebido/

https://t.co/8yQI2SAlDq — El Tuiter Matador (@VideosETM) October 8, 2026

/Fin Código Embebido/

También se vieron a allegados al club tucumano y familiares de jugadores del conjunto local. La bronca del equipo albiazul se relacionó con decisiones arbitrales durante el encuentro, incluyendo un gol convalidado a Atlético Tucumán que generó protestas, así como las expulsiones de dos jugadores, que dejaron a Talleres con solo nueve futbolistas.

La más polémica fue la de Joaquín Soria, el cual fue expulsado a los cinco minutos del primer tiempo, a pesar de que la falta cobrada por el juez del partido había sido realizada por Joaquín Salas.

/Inicio Código Embebido/

Insólito lo que pasó en el arranque de la Reserva. La falta fue del 6 (Joaquín Salas) y se va expulsado el 2 (Joaquín Soria). El capitán prefirió dejar la cancha y no exponer a su compañero. Con 10 el equipo de Rodrigo Acosta. https://t.co/lijaEMrJBG — El Tuiter Matador (@ElTuiterMaTador) October 8, 2026

/Fin Código Embebido/

La tensión ya había ido en aumento antes del final, ya que Rodrigo y Lautaro Acosta también recibieron tarjetas rojas. Después del pitazo final, la situación se descontroló y derivó en la trifulca registrada en video. Aunque el encuentro terminó 2 a 0 a favor de Atlético Tucumán, la imagen que quedó del cierre fue la pelea protagonizada fuera del campo de juego.