Renata Reinheimer, la científica que se hizo empresaria estudiando la evolución de las plantas

FOTO: "Con la agricultura, se acortó la vida de los cultivos y la estructura de las plantas", explicó.

Tras una destacada trayectoria en la investigación científica y la docencia, ¿cómo fue el proceso para convertirse en emprendedora biotecnológica y fundar su propia empresa?

Durante mi carrera como investigadora del Conicet y profesora universitaria, mis preguntas siempre fueron fundamentales pero buscando una aplicación concreta. En 2018 logramos a escala de laboratorio extender significativamente la vida útil de una especie vegetal. Al solicitar la patente nacional e internacional a través de la Universidad Nacional del Litoral y el Conicet, la industria agropecuaria nos exigió validar la tecnología en cultivos comerciales en el campo. Como no contábamos con una tecnología con la madurez suficiente para licenciarla de forma directa, decidimos crear una empresa orientada a otorgarle ese salto madurativo a la innovación para luego sublicenciarla a firmas del agro.

¿Qué despertó su vocación por las ciencias biológicas y qué la llevó a especializarse en el estudio de la evolución de las plantas?

El interés nació desde muy pequeña al visitar el laboratorio de mi padre, quien es ingeniero químico y apasionado de la microbiología. Luego estudié la Licenciatura en Biodiversidad y el Profesorado en Ciencias Biológicas en la Universidad Nacional del Litoral, donde varios docentes me contagiaron la pasión por la botánica. Al vincularme con la Facultad de Ciencias Agrarias e ingenieros agrónomos, comencé a investigar la familia de las gramíneas, que incluye tanto a pastos como a cereales de gran relevancia económica como el maíz, el trigo y el arroz. Posteriormente realicé mi doctorado y me perfeccioné en Estados Unidos en biología molecular y ADN para comprender la evolución del desarrollo vegetal.

¿De qué manera la ciencia logra reconstruir la historia evolutiva de las plantas y qué cambios ocurrieron desde sus orígenes hasta la domesticación agrícola?

Utilizamos herramientas de filogenia vegetal para reconstruir hipótesis evolutivas a partir de la información genética actual. Los grandes saltos evolutivos naturales ocurrieron entre 80 y 50 millones de años atrás. Mucho después, hace miles de años con el surgimiento de la agricultura, el ser humano comenzó a seleccionar y domesticar especies para aumentar la producción de granos, acortar los ciclos de cultivo y facilitar la cosecha. Sin embargo, en ese proceso de selección artificial se perdieron características ancestrales valiosas, como la longevidad de las plantas y el desarrollo de raíces profundas.

¿En qué consiste la tecnología que desarrollaron y cómo permite lograr cosechas múltiples manteniendo la sostenibilidad del suelo?

La innovación consiste en "despertar" o reactivar genes ancestrales que quedaron apagados durante el proceso de domesticación. Aplicamos esta tecnología en el cultivo de arroz: el productor siembra, la planta crece, florece y genera granos que se cosechan; pero, en lugar de remover la planta, se la deja rebrotar para obtener una segunda cosecha a partir de la misma siembra. De este modo, una sola semilla permite dos cosechas, preservando los niveles de producción al tiempo que se regenera el suelo y se lo mantiene cubierto por más tiempo.

¿Cómo se constituye la empresa Infira y de qué manera se insertan dentro de la cadena de valor de la industria del agro?

Fundamos Infira en 2020 con el objetivo de elevar el nivel de madurez tecnológica de estos descubrimientos. No operamos como una empresa semillera tradicional que vende semillas al productor, sino que nos ubicamos en el eslabón intermedio entre el laboratorio científico y el campo. Nos encargamos de validar la tecnología en diferentes cultivos y de estructurar un paquete tecnológico protegido por patentes, marcas y secretos industriales, para luego asociarnos o licenciar la innovación a semilleras y firmas agrobiotecnológicas que escalan y comercializan el producto.

Este desarrollo pone en evidencia el valor de la investigación científica en la Argentina. ¿En qué etapa comercial y de ensayos a campo se encuentran actualmente?

Tras años enfocados en la validación a campo y en la recolección de datos productivos, consolidamos nuestra estrategia de propiedad intelectual y abrimos una etapa comercial para licenciar la tecnología a empresas semilleras interesadas en incorporarla en sus propios germoplasmas. Además de los avances en arroz, en noviembre iniciaremos ensayos a campo en soja y continuaremos desarrollando proyectos en maíz y otros cultivos, demostrando que de la investigación básica pueden surgir aplicaciones disruptivas con impacto global.

Para finalizar la entrevista, ¿qué libro, película o serie le gustaría compartir con la audiencia?

Recomiendo la lectura del libro "Colapso: por qué unas sociedades perduran y otras desaparecen", de Jared Diamond, una obra apasionante que analiza las razones históricas y ambientales por las cuales algunas civilizaciones lograron prosperar y otras terminaron desapareciendo.

Entrevista de Sergio Suppo.