Angus no para de crecer: genética, carne y una marca argentina que gana el mundo

FOTO: El dueño de casa. Derito resaltó las virtudes de la raza.

Cada visita al predio de Cañuelas suma sorpresas reconfortantes, por la consolidación de un emprendimiento privado que alberga al mercado ganadero más importante de Argentina, y además la casa de Angus, que en esta primavera cargada de subastas ganaderas, supo ganarse un lugar para exhibir a la elite de la raza.

Para Amadeo Derito, presidente de la Asociación Argentina de Angus, la exposición encontró en Cañuelas un ámbito que le permitió crecer año tras año.

“Se va consolidando, cada vez tiene más forma, más remates de casas consignatarias, más expositores comerciales y un marco bastante interesante y muy lindo”, destacó.

La edición de este año reunió a 300 animales de pedigree, tanto en lotes como a bozal, pertenecientes a 60 cabañas expositoras. A eso se suman siete casas consignatarias que participaron con remates de invernada y cría. La organización estima que durante los cinco días de actividad se habrán comercializado unas 60.000 cabezas.

El escenario se completa con 40 expositores comerciales que rodean la pista y una articulación institucional y empresaria que, según Derito, le da una identidad particular al evento.

Emanuel Canale, jurado cordobés que detalló las ventajas de una raza que sigue aportando a la ganadería argentina.

Una raza que trasciende las fronteras

Pero detrás de la exposición hay una realidad mucho más amplia: Angus se consolidó como una de las razas predominantes de la ganadería argentina y su genética comienza a ganar reconocimiento fuera del país.

Derito recordó que, al asumir la presidencia de la entidad, un dirigente le hizo tomar dimensión del lugar que ocupa la asociación a nivel global.

“¿Vos sos consciente que estás asumiendo la presidencia de la segunda asociación de criadores de ganado del mundo?”, le preguntaron entonces. La primera, explicó, es la American Angus.

El presidente de Angus sostiene que la genética argentina está siendo cada vez más reconocida internacionalmente por una combinación de atributos: calidad de carne, adaptación y resultados productivos.

“En dos líneas, la calidad de la carne Angus argentina, que en el mundo es reconocida como calidad de carne, pero también la marca Argentina, que es una marca de muchos años y que está pesando”, señaló.

Uno de los indicadores que utiliza para graficar ese crecimiento es el programa de certificación. Según Derito, durante 2026 la Asociación Angus proyecta certificar aproximadamente 20.000 toneladas destinadas a la exportación, unas tres veces más que las certificadas en 2025.

Matías Falco, de Cabaña "Las Coloradas" llegó a Cañuelas desde General Cabrera.

La genética argentina también se exporta

El reconocimiento no se limita a la carne. También alcanza a la genética.

Derito puso como ejemplo la venta realizada este año en Estados Unidos de un toro con genética 100% argentina, proveniente de una transferencia embrionaria que ingresó a ese país vía Canadá.

El ejemplar fue comercializado por el 50% en unos 270.000 dólares, una operación que, según el dirigente, constituye una señal concreta del valor que está adquiriendo la genética Angus desarrollada en Argentina.

“La genética que estamos haciendo acá tiene buenos números porque tiene buen fenotipo y buena adaptación a la producción argentina, que es más natural”, explicó.

Para la Asociación Angus, esa combinación entre información genética, características fenotípicas y adaptación productiva constituye una de las fortalezas que permiten diferenciar a la ganadería argentina.

El desafío de llevar la certificación al mercado interno

Con el crecimiento de la marca también aparecen nuevos desafíos. Uno de los principales objetivos de la entidad es ampliar la presencia de la carne Angus certificada dentro del mercado argentino.

“Nos interesa estar presentes en el mercado interno con el nombre”, afirmó Derito, aunque reconoció que se trata de un desafío particularmente complejo en un país donde existe una amplia oferta de carne de calidad.

La estrategia apunta también a trabajar sobre el productor comercial, especialmente a través de un nuevo programa de ternera Angus certificada. “No todo es lo mismo, no todo ternero negro es un ternero Angus de calidad”, remarcó.

El objetivo es que la genética superior pueda ser identificada, diferenciada y, fundamentalmente, valorizada a lo largo de la cadena.

Carne y valor agregado: una discusión que sigue vigente

En otro tramo de la entrevista con Cadena 3 Campo, Derito planteó una comparación para discutir una idea instalada durante años: que la Argentina debería priorizar la exportación de productos industriales por sobre la de carne.

Tomando como referencia valores actuales, comparó una camioneta exportada a unos 30.000 dólares y con un peso de dos toneladas con una tonelada de carne de cuota Hilton, valuada en torno a los 22.000 dólares.

Su argumento apunta a poner en discusión cuánto valor puede generar la carne argentina cuando se la analiza por tonelada exportada y, especialmente, cuánto contenido importado tienen otros productos industriales.

“Cuando uno exporta una tonelada de carne, ¿cuántos dólares hay que invertir? Nada, un poco de tinta para la etiqueta y nada más. Todo lo demás es trabajo argentino”, sostuvo.

Más allá de la comparación puntual —que depende de los precios y de la estructura de costos de cada cadena—, el planteo pone sobre la mesa una cuestión central para la ganadería: la capacidad de transformar pasto y genética producidos en el país en alimentos de alto valor y, al mismo tiempo, generar divisas con una fuerte participación de trabajo y producción nacional.

Una raza que busca seguir agregando valor

La Semana Angus de Primavera funciona así como una vidriera de una transformación que excede a la propia exposición. Hay genética, negocios, reproductores, invernada, carne certificada y exportación. Pero también una marca que busca consolidarse dentro y fuera de la Argentina.

La raza, mientras tanto, continúa creciendo. Y Cañuelas se convirtió en el escenario donde esa expansión se encuentra cada primavera.

Federico Aguer