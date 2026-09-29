Anthropic dedicó casi un tercio de su esperado prospecto de IPO a detallar factores de riesgo, según un informe del Financial Times, que revisó el documento en días recientes. En este, se expusieron comportamientos preocupantes que los modelos de la compañía ya han mostrado o podrían mostrar, incluyendo intentos de "resistir el apagado", "ocultar o manipular información" y comportamientos que podrían asemejarse a chantajes, de acuerdo a Reuters.

Las revelaciones son bastante sombrías para una empresa cuyos propios inversores creen que podría alcanzar una valoración de más de 2 billones de dólares, más del doble de los 965 mil millones que valía en mayo, en lo que podría ser la mayor oferta pública inicial (IPO) de la historia. Es una situación extraña para cualquier compañía, advertir que su producto podría acabar con la humanidad, mientras hace que algunos de sus primeros inversores y empleados se enriquezcan enormemente en el proceso.

Reuters fue el primero en informar sobre los detalles financieros en el prospecto el lunes, indicando que Anthropic registró una pérdida operativa de más de 8 mil millones de dólares en 2025, mientras que los gastos en poder computacional se dispararon. A pesar de esto, sus ingresos se dispararon doce veces hasta casi 4.6 mil millones de dólares, aunque el aumento de los costos de infraestructura el año pasado elevó los gastos operativos totales a casi 13 mil millones.

El prospecto también revela planes de gastar la asombrosa suma de 518 mil millones de dólares en nube, computación e infraestructura en los próximos años. (Anthropic ya ha firmado acuerdos de computación este año con Google, SpaceX y Nscale, entre otros).

El Financial Times informa que los números de Anthropic han crecido aún más rápido en 2026. Solo en el segundo trimestre, sus ingresos alcanzaron los 11.5 mil millones de dólares, y la compañía está en camino de obtener su segundo trimestre consecutivo de ganancias operativas ajustadas.

Según el Financial Times, el prospecto también destacó la concentración de clientes, con casi una cuarta parte de los ingresos del año pasado provenientes de solo dos clientes. (Aún no se sabe quiénes son).

Las revelaciones, que incluyen "riesgos existenciales para la humanidad" — algo inédito según un rápido análisis de la base de datos de la SEC — se producen en un contexto de creciente preocupación sobre la seguridad de la IA.

El CEO Dario Amodei ha pasado el mes haciendo un llamado público a "marcar el ritmo de la frontera" del desarrollo de la IA, advirtiendo ante el Consejo de Seguridad de la ONU la semana pasada que la IA podría "amenazar a la humanidad" y llamándola "el problema de seguridad global más importante que enfrenta el mundo hoy". Rivales como Sam Altman y Elon Musk también lo han respaldado, en un raro momento de solidaridad entre competidores que parecen haber disfrutado de las oportunidades para despreciarse públicamente.

Otro rival, Mark Zuckerberg, ha rechazado las preocupaciones, afirmando en una entrevista con NBC News la semana pasada que no cree que se necesite "una coordinación a nivel de la industria".

Las advertencias siguen una serie de incidentes de seguridad en los que agentes de IA han violado sistemas externos. De hecho, OpenAI divulgó la semana pasada que sus herramientas han hackeado "docenas" de sitios externos, incluyendo sitios gubernamentales, entre ellos el sitio de la SEC. A principios de este lunes, anunció que había abandonado planes para lanzar su nuevo modelo debido a preocupaciones de seguridad.