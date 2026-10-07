La agricultura de precisión puede generar un margen bruto extra de 92 dólares/ha

La agricultura de precisión se presenta como una herramienta clave para mejorar la productividad agrícola, según un reciente estudio realizado en campos de Argentina y Uruguay. El ensayo, que fue realizado por Easy Agro el año pasado, se generó a partir de una red que evaluó 90 lotes en más de 56 localidades, comparando un total de 1.320 casos.

"Los resultados de esta evaluación indican que la agricultura de precisión logra incrementar, en promedio, 442 kilogramos por hectárea. Esto se traduce en un beneficio económico de 92 dólares por hectárea extra de margen bruto", comentó a El Campo Hoy, el Ing. Pablo Hernández, socio gerente de Easy Agro.

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"Este incremento resalta la importancia de adoptar prácticas más eficientes y sustentables en la producción agrícola, partiendo de la base de todo proceso de mejora: el análisis del suelo", explicó el experto, que trabaja en este terreno desde hace más de 16 años.

“Buscamos mostrar al productor cómo son los lotes, cómo podemos hacer más eficiente nuestra agricultura, cómo podemos cuidar nuestro suelo y obtener un mejor margen bruto por hectárea”, afirmó Hernández. La implementación de estas prácticas no solo mejora el rendimiento, sino que también promueve un uso responsable de los insumos.

El informe destaca que la sustentabilidad es un aspecto fundamental, sin importar si el campo es propio o alquilado. “Lo que nosotros buscamos es que el resultado productivo sea mejor, que sea sustentable en el ambiente y que además obtenga un rédito económico para la empresa”, concluyó el Ingeniero de la firma.

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El análisis de suelos agrícolas de Easy Agro es un servicio integral de diagnóstico físico-químico y de precisión que combina un Laboratorio EasyAgro 100 % automatizado con tecnología de punta en georreferenciación para optimizar la fertilización y el manejo de los cultivos.