El lamento del técnico de Benín tras el partido con Argentina: “No nos dieron nada"
Gernot Rohr expresó su descontento por la falta de intercambio de camisetas y fotos con Lionel Messi tras el encuentro. La delegación de Benín no pudo acceder al túnel de jugadores.
FOTO: Los jugadores de Benín no pudieron obtener camisetas ni fotos con Messi.
El director técnico de la selección de Benín, Gernot Rohr, manifestó su decepción al no poder obtener recuerdos tras el partido disputado contra la Selección argentina. En sus declaraciones, Rohr destacó: "El único punto negro es que los argentinos no nos dieron nada. Ni una foto con Messi, ni una camiseta".
En una entrevista con la radio francesa RMC, el entrenador del equipo africano añadió: "Ni siquiera nos dejaron entrar en el túnel, la seguridad rechazaba a todo el mundo".
Durante la transmisión del encuentro, se observó a un jugador de Benín solicitando una foto a Messi, al que se unieron varios compañeros en la misma petición. Sin embargo, los agentes de seguridad formaron un "cordón" para proteger al astro argentino y permitirle disfrutar de su despedida.
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Respecto a las aspiraciones de la delegación de Benín en este histórico partido, Rohr comentó: "Algunos jugadores incluso llevaban sus camisetas para intercambiarlas con otros. Lo intentamos todo, pero fue inútil".
A pesar de la frustración, el DT valoró la experiencia de jugar contra Argentina, resaltando: "Estamos muy contentos de formar parte de la historia, especialmente para una leyenda del fútbol como Lionel Messi. Y jugar este partido en el Estadio Monumental fue una aventura extraordinaria para mis jóvenes jugadores".
Finalmente, Gernot Rohr compartió que logró obtener la firma de Messi gracias a la intervención del entrenador argentino, Scaloni. En este sentido, dijo: "Logré darle mi camiseta de Messi de 2018 al entrenador. Me la hizo firmar y luego me la devolvió. Esperé media hora, pero no es para tanto".
El técnico de Benín conservaba esa camiseta porque en el Mundial de Rusia 2018 dirigía a Nigeria, que fue el último rival de Argentina en la fase de grupos. En ese encuentro, Argentina ganó 2 a 1, siendo el primer gol anotado precisamente por Messi.
Lectura rápida
¿Qué lamentó Gernot Rohr?
El técnico de Benín expresó su frustración por no haber recibido camisetas ni fotos con Messi tras el partido.
¿Quién es Gernot Rohr?
Es el director técnico de la selección de Benín, que enfrentó a Argentina en un partido amistoso.
¿Qué sucedió con los intercambios de camisetas?
Los jugadores de Benín intentaron intercambiar camisetas, pero no tuvieron éxito.
¿Cómo fue la experiencia de jugar contra Argentina?
Rohr valoró la oportunidad como una aventura extraordinaria para sus jóvenes jugadores.
¿Qué logró obtener Rohr de Messi?
El técnico consiguió la firma de Messi en una camiseta gracias a la gestión de Scaloni.
[Fuente: Noticias Argentinas]