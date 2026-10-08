El comentario de De Paul para Nico Paz tras el retiro de Messi que llamó la atención

En medio de la conmoción por la despedida de Lionel Messi de la Selección argentina, Rodrigo De Paul realizó un contundente comentario dirigido a Nico Paz. Este último, jugador del Como, se perfila como uno de los candidatos para heredar la emblemática camiseta número 10. La salida de Messi abrió un debate sobre quién debería asumir ese rol en el equipo nacional.

De Paul hizo su comentario tras un emotivo posteo de Paz, quien había expresado su admiración hacia Messi. En su mensaje, De Paul escribió: "Pase, maestro, lo estábamos esperando", haciendo referencia a una famosa frase. Esta declaración no pasó desapercibida entre los aficionados, quienes elogiaron a Paz y su potencial como sucesor de Messi.

A lo largo de la fecha FIFA, De Paul mantuvo un perfil bajo, sin asumir el rol de líder que había mostrado en otras ocasiones. No fue convocado para los partidos iniciales ante Bolivia y Burkina Faso, y solo asistió a la despedida de Messi en el amistoso contra Benín.

En ese contexto, De Paul también dedicó un mensaje a Messi, al que describió como "capitán de este barco, maestro de un legado, dios de esta tierra". Acompañó sus palabras con una foto de ambos durante el calentamiento previo al partido. Este mensaje, aunque breve, se destacó por su emotividad y se alejó de los extensos homenajes que otros jugadores realizaron.

El futuro de De Paul en la Selección argentina quedó en el aire tras su ausencia en la convocatoria. A pesar de su papel clave en el ciclo de Lionel Scaloni, su continuidad se volvió incierta. Sin embargo, se espera que De Paul mantenga un rol de referente para las nuevas generaciones que se integren al equipo en la próxima etapa.