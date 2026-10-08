Descubren un coral amarillo único en Costa Rica y crean una nueva familia para clasificarlo

Un equipo de científicos realizó un descubrimiento sorprendente en las profundidades del océano Pacífico, frente a las costas de Costa Rica. Identificaron un nuevo tipo de coral, de un brillante color amarillo, que resultó tan peculiar que obligó a los investigadores a crear una nueva familia para clasificarlo. Este coral, que presenta una apariencia arbórea, fue encontrado a profundidades que oscilan entre los 360 y 529 metros, en el contexto de expediciones realizadas por el Schmidt Ocean Institute.

Las colonias de este coral, que pueden alcanzar más de un metro de altura, fueron recolectadas utilizando el vehículo operado remotamente SuBastian durante las expediciones de 2019 y 2023, a bordo de los buques de investigación Falkor y Falkor (too). Estos trabajos se llevaron a cabo en los montes submarinos cercanos a la Isla del Coco y a lo largo de la costa del Pacífico costarricense.

Un coral dorado entre campos de estrellas

El coral fue especialmente abundante en afloramientos rocosos cubiertos de estrellas frágiles, lo que generó un paisaje marino deslumbrante. En este contexto, las ramas amarillas del coral parecían emerger del lecho marino como árboles luminosos rodeados de estrellas, lo que inspiró su nombre científico. El nuevo género, Laurinque, proviene de la palabra en Quenya, el idioma élfico creado por J.R.R. Tolkien, que significa "árbol dorado". El nombre de la especie, elenya, significa "estelar" o "de las estrellas" en Quenya, haciendo referencia a la densa población de estrellas frágiles que rodean las colonias de coral.

El ADN revela una nueva familia de corales

La determinación del lugar que ocupa este coral en el árbol evolutivo resultó más complicada de lo esperado. Inicialmente, los científicos secuenciaron tres genes comúnmente utilizados para identificar y clasificar corales. Sin embargo, cada gen sugirió una familia diferente y no relacionada. Debido a la inconsistencia de estos resultados, los investigadores recurrieron a la filogenómica, un método que compara cientos de genes simultáneamente, lo que finalmente clarificó la posición evolutiva del coral.

Los resultados mostraron que esta especie no pertenece a ninguna familia de corales reconocida previamente, representando una línea evolutiva distinta. Se determinó que está más estrechamente relacionado con la familia Eunicellidae, pero sus características genéticas y anatómicas son lo suficientemente diferentes como para justificar la creación de una nueva familia denominada Laurinqueidae. Además, se estableció el nuevo género Laurinque específicamente para esta especie.

La doctora Odalisca Breedy, investigadora principal del estudio en la Universidad de Costa Rica, expresó: "Vi el jardín de octocorales por primera vez en 2019 y me impresionó la belleza del paisaje, lo que inspiró el nombre élfico de los taxa. Pensé que la especie podría pertenecer a una familia y género conocidos, pero después del análisis morfológico preliminar me di cuenta de que era algo muy diferente que no podía clasificar con los taxa conocidos".

La investigación se llevó a cabo con un equipo internacional de colaboradores y fue respaldada por el Schmidt Ocean Institute y una beca de investigación de la National Geographic Society.

Este hallazgo se suma a un creciente número de especies previamente no documentadas descubiertas en los montes submarinos de Costa Rica. También destaca cuánto de las profundidades oceánicas sigue siendo inexplorado, a pesar de que cubren aproximadamente dos tercios de la superficie terrestre.

Los jardines de coral, como este, son considerados ecosistemas marinos vulnerables. Sus complejas estructuras tridimensionales proporcionan hábitat para muchas otras formas de vida en las profundidades, lo que los convierte en importantes centros de biodiversidad en ambientes que los científicos recién comienzan a comprender.