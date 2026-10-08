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Una científica argentina creó una “curita futurista” que busca ayudar al cuerpo a regenerarse

Mikele Amondarain creó un parche de hidrogel pensado para heridas dérmicas severas, al que ella define como una especie de “curita futurista”.

08/10/2026 | 14:13Redacción Cadena 3

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Mikele Amondarain creó un parche de hidrogel.

FOTO: Mikele Amondarain creó un parche de hidrogel.

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Mikele Amondarain es genetista, oriunda de Coronel Pringles, y convirtió su investigación doctoral en una startup biotecnológica llamada Vesicly. La motivación nació en parte de su historia familiar: su padre atravesó un cáncer durante 13 años y falleció cuando ella tenía 20. 

Su desarrollo utiliza exosomas derivados de células madre mesenquimales para estimular procesos de regeneración sin aplicar directamente células madre. El producto inicial es un parche de hidrogel pensado para heridas dérmicas severas, al que ella define como una especie de “curita futurista”

Este invento representa un avance significativo en el tratamiento de lesiones de grado 3-4, donde la curación suele ser prolongada y complicada. Mikele explicó a Cadena 3 que “lo que hace es, al ponerse en contacto con la lesión, dar la señal al propio tejido y a las propias células donde está la lesión, de que se regeneren y se recuperen mucho más rápido”.

La tecnología busca acelerar y mejorar la regeneración de tejidos, y a futuro podría explorarse en aplicaciones cardíacas, neuronales y oculares. Vesicly nació de su tesis doctoral y hoy la integra junto a Carlos Luzzani, su exdirector de tesis.

Mikele y su socio, Charlie.

La idea surgió de su tesis doctoral en genética, y Mikele señala que el proyecto actualmente se encuentra realizando estudios preclínicos en animales, con la intención de avanzar hacia ensayos en humanos. “Hoy el proyecto está en lo que son estudios preclínicos para poder pasar al humano”, afirmó.

La startup trabaja en el Parque de Innovación de Buenos Aires y recibió financiamiento de Startup Chile. En 2026, Amondarain ganó la Beca Draper en un Demo Day internacional de longevidad organizado en Monterrey.

Mikele, quien se encuentra en Silicon Valley levantando inversiones, destaca el apoyo de la comunidad argentina en Estados Unidos. “Hay mucho argentino que quiere ayudarte”, resaltó, y agregó que ha tenido más de cinco reuniones diarias en una semana.

Con una motivación personal detrás de su carrera en genética, Mikele buscó aportar soluciones para enfermedades como el cáncer, que han afectado a su familia. “A mí me llevó a querer entender un poco el cuerpo humano y las enfermedades”, compartió.

Entrevista de La Argentina Posible.

Lectura rápida

¿Quién es Mikele Amondarain? Es una genetista oriunda de Coronel Pringles que fundó la startup biotecnológica Vesicly.

¿Qué es Vesicly? Es una startup que desarrolla un parche de hidrogel para heridas dérmicas severas, utilizando exosomas de células madre mesenquimales.

¿Dónde trabaja la startup? En el Parque de Innovación de Buenos Aires, y recibió financiamiento de Startup Chile.

¿Qué financiamiento ha recibido? En 2026, Mikele ganó la Beca Draper en un Demo Day internacional de longevidad en Monterrey.

¿Cuál es el objetivo de su investigación? Acelerar la regeneración de tejidos y avanzar hacia ensayos en humanos tras estudios preclínicos en animales.

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