Driussi entrenó a la par y sería titular en River ante Estudiantes de Río Cuarto

Tras generar alarma por una sobrecarga en el isquiotibial durante la práctica del miércoles, el delantero Sebastián Driussi se entrenó con normalidad este jueves en el River Camp y podría ir desde el arranque ante Estudiantes de Río Cuarto por el Torneo Clausura.

El delantero tan solo reguló sobre el cierre de los trabajos por precaución y compartiría la delantera con Ángel Correa en el duelo correspondiente a la decimosegunda fecha del Torneo Clausura de este sábado a las 21:30 en el Estadio Monumental.

El alivio para el director técnico Leonardo Ponzio llega en un momento clave, dado el antecedente de lesiones del atacante desde su regreso al club. La presencia de Driussi resulta fundamental para un "Millonario" que necesita sumar de a tres tras un inusual parate de 21 días sin actividad oficial, con el objetivo de meterse en los Playoffs y escalar en la tabla anual rumbo a la Copa Libertadores.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

La situación física del resto del plantel muestra panoramas dispares, ya que el defensor Francisco Ortega se movió de manera diferenciada por una leve contractura y está en duda para integrar la lista de convocados.

Por su parte, el atacante Thiago Almada sorprendió al realizar una parte de la práctica a la par del grupo a tres semanas de su desgarro; si bien no está plenamente confirmado por el cuerpo médico, el DT evaluará su evolución el viernes para definir si lo incluye entre los concentrados. Entre las certezas, los mediocampistas Aníbal Moreno y Tobías Andrada recibieron el alta médica tras superar sus respectivas dolencias físicas.

Moreno ocupará un lugar en el banco de suplentes en lo que representará su reaparición tras la salida de Eduardo Coudet, mientras que Fausto Vera se perfila como mediocampista central titular.