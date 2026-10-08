Crimen en Capitán Bermúdez: imputaron al acusado y revelaron detalles del caso

FOTO: Vivienda en Capitán Bermúdez donde se produjo la muerte de la mujer.

Un hombre de 40 años, identificado por sus iniciales A.B., quedó en prisión preventiva efectiva luego de ser imputado como presunto autor del homicidio de Roxana Villarreal, ocurrido este miércoles 7 de octubre en la ciudad de Capitán Bermúdez.

La medida fue dispuesta este jueves 8 de octubre durante una audiencia imputativa realizada en los Tribunales Provinciales de San Lorenzo. En la audiencia, el fiscal Aquiles Balbis le atribuyó al acusado el delito de homicidio doloso en carácter de autor y solicitó que permanezca detenido mientras avanza la investigación.

El juez Carlos Gazza tuvo por formalizada la audiencia y resolvió hacer lugar al pedido de la Fiscalía, disponiendo la prisión preventiva efectiva por el plazo de ley.

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De acuerdo con la acusación presentada por el Ministerio Público de la Acusación, el hecho se produjo entre las 10:57 y las 11:36 aproximadamente, en una vivienda ubicada sobre calle 9 de Julio al 500, en Capitán Bermúdez. Según la reconstrucción fiscal, A.B. se encontraba realizando trabajos de albañilería en una propiedad cuando ingresó al domicilio lindero, donde residía Villarreal, con el objetivo de realizar tareas de refacción.

Siempre de acuerdo con la imputación, una vez dentro de la vivienda el hombre habría abordado a la víctima y ambos se dirigieron hacia la habitación principal. Allí, el acusado habría arrojado a Villarreal al piso y le habría propinado múltiples golpes en el rostro y la cabeza, agresión que, según la Fiscalía, provocó su fallecimiento.

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La investigación sostiene además que, luego del ataque, A.B. habría arrancado una cámara de vigilancia ubicada en la cocina de la vivienda y otra instalada en el patio de ingreso. Posteriormente, habría abandonado el domicilio por la única puerta de acceso frontal, llevándose consigo las llaves de la víctima.

Con la prisión preventiva ya dispuesta, la causa continuará bajo investigación del Ministerio Público de la Acusación, que deberá avanzar en la recolección y análisis de las pruebas para determinar las circunstancias del crimen y la responsabilidad penal del acusado.

El hombre permanecerá detenido mientras se desarrolla el proceso judicial, bajo el principio de inocencia que rige hasta que una sentencia firme determine su responsabilidad.