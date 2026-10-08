El respeto “garpa”: un diálogo sin agresiones entre dos políticos cordobeses de distintos partidos

En el marco del programa “Amamos Argentina” de Cadena 3, conducido por Chema Forte, se llevó a cabo este jueves una mesa de debate político plural protagonizada por la diputada nacional Alejandra Torres (Provincias Unidas) y el exlegislador y exvicegobernador cordobés Mario Negri (UCR).

Presentados como dirigentes que anteponen el sentido común y la convivencia a la polarización ideológica, ambos referentes abordaron la degradación del discurso público, la creciente violencia verbal en las instituciones y la urgencia de rearmar canales de entendimiento democrático.

La charla reflexionó sobre cómo el enfrentamiento constante contamina la vida cotidiana de los ciudadanos y aleja a la sociedad de las discusiones de fondo que el país requiere.

Durante el encuentro, Alejandra Torres enfatizó que quienes ocupan cargos de representación popular deben asumir la responsabilidad de dar el ejemplo, ya que las actitudes hostiles en el Congreso transmiten un mensaje negativo a la sociedad.

La legisladora recordó que desde su bloque presentaron un proyecto de resolución para exhortar al respeto y al buen trato en la Cámara de Diputados, advirtiendo que los agravios no deben validarse ni naturalizarse como un espectáculo rentable o de posicionamiento.

Asimismo, sostuvo que la política debe enfocarse en resolver las dificultades cotidianas de las personas —como el transporte, la infraestructura y las políticas reales de discapacidad— en lugar de utilizar temáticas sensibles con fines meramente electorales o para la satisfacción de egos personales.

Por su parte, Mario Negri alertó sobre el impacto de la violencia verbal ejercida desde el poder y las instituciones, señalando que la agresión degrada la convivencia pacífica y genera una severa fatiga social.

El referente radical subrayó que la pasión por las ideas jamás debe derivar en el insulto personal ni en la lógica de "amigo-enemigo".

En su análisis, Negri afirmó que el mayor desafío y el principal déficit de la dirigencia argentina radica en la incapacidad o el temor a "coincidir" en temas estructurales como la educación, el federalismo fiscal y el desarrollo productivo, advirtiendo que, si bien el extremismo verbal puede rendir dividendos de corto plazo, resulta incapaz de resolver los problemas de fondo de la nación.

A lo largo de la conversación, y ante la consulta de los periodistas sobre el ausentismo electoral y la pérdida de legitimidad de la representación política, ambos dirigentes coincidieron en la necesidad de acortar la distancia entre el Parlamento y la realidad de los ciudadanos.

Señalaron que la sociedad se encuentra agotada tras años de incertidumbre económica y que la falta de autocrítica en la dirigencia agrava la desconexión social.

En ese sentido, resaltaron la importancia de administrar el uso de la palabra con responsabilidad, recordando que las declaraciones públicas tienen consecuencias directas para construir puentes o destruirlos, y llamaron a priorizar metas claras de desarrollo por encima de los enfrentamientos coyunturales.

Al cierre del debate, los participantes abogaron por recuperar la humildad en el ejercicio de la función pública y abandonar las pretensiones de verdades absolutas o recetas milagrosas.

De este modo, la transmisión de Cadena 3 destacó el valor de generar espacios donde dirigentes de diferentes espacios políticos puedan dialogar con serenidad, escucharse y buscar consensos básicos sin necesidad de recurrir a la agresividad.

El encuentro concluyó reafirmando que el respeto a la pluralidad, la educación y el trabajo conjunto constituyen las verdaderas herramientas para devolverle la ilusión a los argentinos y encarar las transformaciones que el país necesita.