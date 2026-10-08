La rusa Irina Dichkovskaia llega al Teatro del Libertador junto a la Orquesta Sinfónica de Córdoba

La pianista rusa Irina Dichkovskaia, nacida en San Petersburgo y reconocida por su virtuosismo y sensibilidad musical, regresará a Córdoba para protagonizar una velada de música clásica en el Teatro del Libertador San Martín.

La presentación será este sábado 10 de octubre, a las 20, junto a la Orquesta Sinfónica de Córdoba, dirigida por Jongwhi Vakh.

El programa tendrá como obra central el Concierto para piano Nº 3 en re menor, opus 30, de Sergei Rachmaninov, una de las composiciones más exigentes del repertorio pianístico, considerada un verdadero desafío incluso para intérpretes de amplia trayectoria.

Durante una entrevista, Dichkovskaia reconoció la complejidad de la pieza y el significado que tiene incorporarla al repertorio de un pianista. “Es una de las más famosas y es un reto para muchos pianistas. Es un sueño tenerlo en repertorio”, explicó.

La artista ya había interpretado en Córdoba otras obras de Rachmaninov, entre ellas la Rapsodia sobre un tema de Paganini y el Concierto para piano N.º 2. Sin embargo, el tercero representa una nueva prueba técnica y musical por su dificultad y las exigencias que impone al intérprete.

“Están en la misma lista más o menos de dificultad”, señaló al comparar ambos conciertos y destacar el desafío que supone abordar estas partituras.

Aunque su carrera le permite presentarse en importantes escenarios internacionales, Dichkovskaia encontró en Buenos Aires su lugar para vivir y formar una familia. Según contó, llegó al país por amor y lleva 15 años radicada en la capital argentina.

“Vine acá, se puede decir, por el amor. Por eso me mudé a Buenos Aires y ya hace 15 años que estoy acá, viviendo y trabajando”, relató durante la conversación.

Su vínculo con Córdoba también tiene una historia de encuentros con el público local. La pianista se presentó en distintas oportunidades, tanto como solista como junto a orquestas, y mantiene una relación especial con el Teatro del Libertador.

“Siempre es un placer venir a Córdoba a tocar. Acá el público es maravilloso y el teatro hermoso, con buenísima acústica”, expresó.

La intérprete también destacó el trabajo compartido con los músicos de la Sinfónica cordobesa y con su director, con quien ya tuvo experiencias anteriores. “Me parece que ya tenemos un ensamble y nos entendemos bastante bien. Los músicos de la Sinfónica son maravillosos”, afirmó.

El Concierto para piano N.º 3 de Rachmaninov es una de las piezas más célebres del repertorio romántico y exige una combinación de resistencia física, precisión técnica y profundidad expresiva. Sus pasajes de gran complejidad lo convirtieron en una obra emblemática para los grandes pianistas.

En la entrevista, Dichkovskaia también compartió un momento musical espontáneo: sentada frente al piano del estudio, eligió interpretar una mazurca de Frédéric Chopin, ofreciendo una muestra de su sensibilidad artística.

El pianista y especialista Maximiliano Olocco destacó su nivel interpretativo, su digitación y su musicalidad, además de su calidez personal.

La cita del sábado promete una oportunidad para disfrutar de una obra monumental del repertorio clásico, en la interpretación de una artista internacional que eligió Argentina como hogar y que vuelve a encontrarse con el público cordobés en uno de los escenarios más emblemáticos de la ciudad.

La función será este sábado 10 de octubre, a las 20, en el Teatro del Libertador San Martín, con Irina Dichkovskaia al piano y la Orquesta Sinfónica de Córdoba bajo la dirección de John Huijbregts.

Entrevista de "Amamos Argentina"